Francesca Schiavone allenerà in Florida le giovani giocatrici americane: “È un contesto che mi affascina, Cerco un posto abituato a dare meriti a chi ne ha, in cui le capacità vengano riconosciute, dove non vi sia volontà di distruggere ma di apprezzare”

Francesca Schiavone chiuderà la stagione e poi si ritirerà dal ternnis professionistico.

Al quotidiano l’Avvenire la tennista italiana ha dichiarato: “Da novembre andrò in Florida ed allenerò dei giovani tennisti americani.”

“È un contesto che mi affascina, Cerco un posto abituato a dare meriti a chi ne ha, in cui le capacità vengano riconosciute, dove non vi sia volontà di distruggere ma di apprezzare. Provate a considerarla una sfida, e neanche facile, temo.

“Ho ancora voglia di investire su me stessa, di misurarmi con quello che so fare. Sentirmi inappagata fa parte del mio bagaglio. Gioco bene e penso che posso fare meglio. Vinco e mi dico, fallo ancora. È uno stimolo forte, spero non mi abbandoni mai.”

“Io all’Italia però non rinuncio. La amo troppo. E tornerò di continuo. Farò cose anche qui, se qualcuno me le proporrà.”