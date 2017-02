ATP Rio de Janeiro: Risultati Turno Decisivo Quali. Marco Cecchinato nel main draw

Marco Cecchinato conquista il tabellone principale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il 24enne tennista di Palermo, numero 193 del ranking mondiale, ha superato per 61 62, in un’ora e sette minuti di gioco, il giapponese Taro Daniel, numero 116 Atp.

I possibili avversari di Marco

(1) Nishikori, Kei vs Bellucci, Thomaz

Monteiro, Thiago vs Elias, Gastao

(WC) Ruud, Casper vs Dutra Silva, Rogerio

Qualifier vs (8) Sousa, Joao

(4) Carreno Busta, Pablo vs (WC) Souza, Joao

Pella, Guido vs Melzer, Gerald

Berlocq, Carlos vs Zeballos, Horacio

Dolgopolov, Alexandr vs (6) Ferrer, David

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Robert, Stephane

(PR) Robredo, Tommy vs Fognini, Fabio

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (3) Cuevas, Pablo

(7) Lorenzi, Paolo vs Delbonis, Federico

Schwartzman, Diego vs Olivo, Renzo

Bagnis, Facundo vs Lajovic, Dusan

(WC) Tipsarevic, Janko vs (2) Thiem, Dominic

[2] Taro Daniel vs Marco Cecchinato



ATP Rio de Janeiro Taro Daniel [2] Taro Daniel [2] 1 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Daniel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Daniel 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Daniel 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 34 Double Faults 166% 1st Serve % 71%15/27 (56%) 1st Serve Points Won 22/35 (63%)3/14 (21%) 2nd Serve Points Won 11/14 (79%)5/10 (50%) Break Points Saved 2/3 (67%)7 Service Games Played 813/35 (37%) 1st Return Points Won 12/27 (44%)3/14 (21%) 2nd Return Points Won 11/14 (79%)1/3 (33%) Break Points Won 5/10 (50%)8 Return Games Played 718/41 (44%) Total Service Points Won 33/49 (67%)16/49 (33%) Total Return Points Won 23/41 (56%)34/90 (38%) Total Points Won 56/90 (62%)

116 Ranking 193

24 Age 24

New York, NY, USA Birthplace Palermo, Italy

Valencia, Spain Residence Palermo, Italy

6’3″ (190 cm) Height 6’1″ (185 cm)

168 lbs (76 kg) Weight 171 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2010

0/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$608,012 Career Prize Money $556,396

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.461.560 – Turno Decisivo Quali

Quadra 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Victor Estrella Burgos vs [7] Arthur De Greef



ATP Rio de Janeiro Victor Estrella Burgos [1] Victor Estrella Burgos [1] 4 4 Arthur De Greef [7] Arthur De Greef [7] 6 6 Vincitore: A. DE GREEF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Estrella Burgos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 df 30-15 2-2 → 3-2 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Estrella Burgos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 A. De Greef 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. De Greef 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Guilherme Clezar vs [6] Roberto Carballes Baena



ATP Rio de Janeiro Guilherme Clezar • Guilherme Clezar 0 6 1 0 Roberto Carballes Baena [6] Roberto Carballes Baena [6] 0 1 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Clezar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 ace 1-5 → 1-6 G. Clezar 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 G. Clezar 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Federico Gaio / Alessandro Giannessi vs [2] Facundo Bagnis / Gastao Elias (non prima ore: 17:00)



Quadra 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [4] Nicolas Kicker vs [8] Guido Andreozzi