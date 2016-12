La Procura di Palermo indaga su alcuni incontri sospetti

Dal Giornale di Sicilia apprendiamo di un inchiesta per frode sportiva dove sono indagati tra gli altri anche quattro tennisti Marco Cecchinato, Alessandro Accardo, Antonio Campo e Fernando Bonucelli

La polizia, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo, ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione locale, informatica e di sequestro, con contestuale Informazione di Garanzia a carico di diversi soggetti, indagati per il reato di frode sportiva relativa ad incontri tennistici disputati in Italia e all’estero.

Gli inquirenti sostengono di avere notato flussi di scommesse anomali sull’incontro relativo al torneo di Mohammedia 2015, disputato in ottobre in Marocco, tra Marco Cecchinato e il polacco Majchrzak. Da qui si sono accesi i riflettori su una serie di tornei che si giocano tra la Polonia e la Russia e sui quali di solito non c’e un grande giro di scommesse.