Andy Murray giocherà il prossimo turno di Davis Cup

Dopo aver dovuto rinunciare alla sfida di Coppa Davis contro il Canada a causa dell’accumulata stanchezza, Andy Murray ha affermato in conferenza stampa che prenderà parte alla prossima contesa che, ad aprile, il Regno Unito disputerà contro la Francia.

“Sarebbe stato complicato per me giocare contro il Canada. Avevo bisogno di riposare, al ritorno dall’Australian Open mi sentivo davvero stanco ed al mio corpo ha fatto benissimo il riposo che mi sono concesso. Contro la Francia, però, dopo il torneo di Miami, le cose torneranno in ordine ed io sarò già più riposato”, ha dichiarato il numero uno del mondo.

Edoardo Gamacchio