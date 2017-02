Camila Giorgi si ritira al turno decisivo delle quali nel Wta Premier di Doha

Camila Giorgi si è ritirata durante il turno decisivo delle qualificazioni del WTA Premier di Doha ($776.000, cemento)

L’azzurra ha alzato bandiera bianca contro la statunitense Lauren Davis, 23 anni, Nr. 55 Wta, sul punteggio di 7-5 2-5 in suo favore dopo un’ora e 54 minuti di gioco.

Peccato! Camila è stata costretta a ritirarsi avanti nel punteggio e con un terzo set ancora da giocare. Aspettando di sapere i motivi esatti del ritiro, c’è da confermare un buon primo parziale, vinto dopo una dura lotta contro l’avversaria. Il secondo parziale era ormai compromesso ma c’è comunque il rammarico per non aver assistito a una bella battaglia nel terzo e decisivo set.

La Giorgi alza bandiera bianca per la prima volta in carriera durante una partita, ritirandosi molto probabilmente per un problema alla schiena.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio incerto da parte delle due tenniste, entrambe poco efficaci al servizio e alle prese con le giuste misure da prendere.

La Giorgi ne approfitta subito. Dopo una girandola di break, si trova avanti 3-1 dopo 21 minuti di gioco.

Il game successivo sembra fondamentale: l’americana tenta nuovamente di riequilibrare il match ma la marchigiana annulla un’insidiosa palla break e la tiene a distanza.

La Davis sale però di ritmo e opera l’aggancio pochi giochi più tardi. Il controbreak arriva nel settimo gioco e le permette di agganciare l’azzurra dopo una vincente rincorsa.

Il parziale si gioca così su pochi punti e viene deciso da due game durissimi. Nell’undicesimo game Camila riesce a tenere un sofferto turno di battuta, cosa che non riesce il game successivo alla sua avversaria.

Al primo set point, infatti, l’italiana passa e chiude per 7-5 un set durissimo, durato ben un’ora e 14 minuti di gioco.

Secondo set: il set perso non scoraggia la statunitense che parte a razzo.

Break nel primo gioco, confermato subito dopo e il parziale diventa in salita per Camila.

La tennista marchigiana prova a raddrizzarlo nel quarto game ma un’ottima Davis sventa il pericolo, annullando due palle break all’azzurra. Si gira così sul 4-2 per l’americana dopo 35 minuti di gioco.

Il settimo game è ancora combattutto, deciso ai vantaggi da due doppi falli italiani, errori cge concedono il secondo break del set, sempre a favore della statunitense.

Al termine del game, Camila decide di ritirarsi sul punteggio di 5-2 dopo 40 minuti di parziale.

La partita punto per punto



WTA Doha Lauren Davis [3] • Lauren Davis [3] 0 5 5 Camila Giorgi Camila Giorgi 0 7 2 Vincitore: L. DAVIS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Davis 5-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 4-2 → 5-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Giorgi 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 L. Davis 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Davis – C. Giorgi

01:50:35

1 Aces 1

2 Double Faults 5

54% 1st Serve % 56%

23/38 (61%) 1st Serve Points Won 22/42 (52%)

17/33 (52%) 2nd Serve Points Won 18/33 (55%)

4/7 (57%) Break Points Saved 4/8 (50%)

9 Service Games Played 10

20/42 (48%) 1st Return Points Won 15/38 (39%)

15/33 (45%) 2nd Return Points Won 16/33 (48%)

4/8 (50%) Break Points Won 3/7 (43%)

10 Return Games Played 9

40/71 (56%) Total Service Points Won 40/75 (53%)

35/75 (47%) Total Return Points Won 31/71 (44%)

75/146 (51%) Total Points Won 71/146 (49%)

55 Ranking 75

23 Age 25

Gates Mills, OH, USA Birthplace Macerata, Italy

Boca Raton, FL, USA Residence France

5′ 2″ (1.57 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

121 lbs. (55 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (January 2011) Turned Pro Pro

5/1 Year to Date Win/Loss 3/2

1 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$1,687,426 Career Prize Money $2,130,806

Davide Sala