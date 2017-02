ATP Quito: Semifinale per Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi senza problemi approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Quito ($482.060, terra).

Il tennista toscano ha eliminato nei quarti di finale per 63 64 l’americano Rajee Ram, classe 1984, n.137 ATP.

In semifinale sfiderà Albert Ramos, classe 1988 e n.30 del mondo.

Qui sotto in dettaglio il match.

La partita punto per punto



ATP Quito Rajeev Ram Rajeev Ram 3 4 Paolo Lorenzi [3] Paolo Lorenzi [3] 6 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Ram 15-0 30-0 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Ram 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 R. Ram 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Ram 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Ram 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 1-2 R. Ram 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Ram – P. Lorenzi

01:06:31

7 Aces 6

3 Double Faults 3

60% 1st Serve % 41%

20/27 (74%) 1st Serve Points Won 20/23 (87%)

12/18 (67%) 2nd Serve Points Won 23/33 (70%)

4/6 (67%) Break Points Saved 3/3 (100%)

9 Service Games Played 10

3/23 (13%) 1st Return Points Won 7/27 (26%)

10/33 (30%) 2nd Return Points Won 6/18 (33%)

0/3 (0%) Break Points Won 2/6 (33%)

10 Return Games Played 9

32/45 (71%) Total Service Points Won 43/56 (77%)

13/56 (23%) Total Return Points Won 13/45 (29%)

45/101 (45%) Total Points Won 56/101 (55%)

137 Ranking 46

32 Age 35

Denver, CO, USA Birthplace Rome, Italy

Carmel, IN, USA Residence Siena, Italy

6’4″ (193 cm) Height 6’0″ (182 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2003

0/0 Year to Date Win/Loss 3/3

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 1

$3,580,290 Career Prize Money $2,976,663