Fabio Fognini, salvatore della Patria tennistica?

Le immagini della vittoria Davis contro l’Argentina sono ancora fresche nelle menti dei tanti supporters del tennis italiano, una vittoria conseguita da favoriti ma sul fil di lana, contro giocatori di livello inferiore rispetto ai nostri ma che l’hanno buttata sul campo della lotta e della battaglia, in una cornice in cui il tifo è letteralmente sfociato in bolgia antisportiva con un Diego Armando Maradona in trance e fuori controllo che ha costretto gli stessi giocatori argentini a riprenderlo perché rischiava di deconcentrare un po’ tutti, per primi loro.

È stata una vittoria di gruppo, con 3 punte di diamante tricolori che hanno portato cadauna un punto fondamentale in singolare: Lorenzi e Seppi sembravano aver spianato la strada all’Italia del tennis, salvo poi subire un’incredibile remontada che quasi costava la serie e che ha portato Fabio Fognini a diventare il vero salvatore della patria, chiamato ad aggiustare una baracca assai scricchiolante. Una vittoria thrilling quella conseguita dal ligure contro Pella, recuperando da una situazione decisamente complicata: nel tennis però, finché l’ultima pallina non tocca terra la partita non è vinta e Fogna è riuscito a recuperarla con tutto il suo carattere e seguendo alla perfezione il suo mantra “Non Mollare Mai”, una partita che si era messa malissimo e che, alla luce di quanto di positivo fatto nella prima giornata, sarebbe stata una mazzata tremenda, per il movimento intero, perdere. Alcune situazioni vissute in Sudamerica dovranno rappresentare un valido insegnamento, per evitare che si ripropongano in futuro, anche se per un po’ è stato solo tempo di festa.

Ci toccherà il Belgio di un Darcis on fire in questo primo scorcio del 2017 e di un Goffin dal livello top10 oramai certificato eppure, sebbene si giocherà ancora fuori casa, l’Italia ammirata a tratti in Argentina non partirà sfavorita, anzi. Molto dipenderà proprio da Fabio Fognini, chiamato a gran voce a fare le veci del campione che per molti effettivamente è, in ogni caso leader carismatico di un gruppo che punterà soprattutto sulla forza dettata dall’alchimia e dall’unione creatasi fra i singoli, vero grande merito di capitan Barazzutti.

Fognini può e deve diventare una guida per questa nazionale, che non può appoggiarsi solo alla volontà di Lorenzi e all’esperienza di Seppi: c’è bisogno dell’estro più folle, del colpo risolutore che non ti aspetti, dall’impennata che magari arriva dopo una brusca caduta ma che è componente fondamentale per avere una marcia in più e poter mettere in difficoltà l’avversario.

È troppo presto per dire se la cura Davin stia realmente dando i suoi frutti, anche se la grinta messa in campo da Fabio nell’ultimo singolare in Argentina non la vedevamo da anni, uno spirito battagliero invocato nel tempo a più riprese: sinceramente ho un solo desiderio, ossia che Fognini riesca ad avere la stessa motivazione e caparbietà anche nei tornei del circuito ATP, con l’appuntamento del Roland Garros da giocare ancora una volta da protagonista, perché non va dimenticato che Fognini è già stato protagonista a Parigi, senza concedersi in tali vesti solo in poche occasioni, Davis in primis. Che sia un anno ricco di successi, che ci offra un Fognini gladiatore, un condottiero che sappia guidare se stesso durante l’anno prima di tutto, per risalire in classifica, per alzare al cielo ancora qualche trofeo e poi istrionico ma forte con la squadra azzurra per traguardi prestigiosi, boccata di ossigeno pura per un movimento che sta vivendo una difficile fase di transizione.

Forza Fabio…Non Mollare Mai!

Alessandro Orecchio