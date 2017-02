In arrivo un Docu-Film su Roger Federer

Come riportato dal portale ‘Aargauer Zeitung, ci sarà un film su Roger Federer.

Verrà diretto da This Lüscher che ha confermato il docu-film in questione.

“Era impossibile che Roger potesse partecipare in prima persona ad un progetto del genere, ha detto il regista di (“Rider Jack”). Ma è chiaramente la forza trainante del film, ed è più un progetto dal punto di vista della percezione del pubblico e dei suoi tifosi.”

Il film dovrebbe intitolarsi “Watching Federer” (guardando Federer).