ATP Montpellier e Sofia: Risultati Day 1. In Francia Stefano Napolitano si ferma al turno decisivo

Questi i risultati con il Live dettagliato dai tornei ATP 250 di Montpellier e Sofia.

Nulla da fare per Stefano Napolitano nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier.

Il 21enne di Biella, numero 171 Atp e sesta testa di serie delle quali, ha ceduto per 36 64 64, in due ore ed otto minuti di gioco, al francese Julien Benneteau, numero 128 Atp e prima testa di serie.

Da segnalare che Stefano ha subito nel terzo parziale il break decisivo sul 4 a 5, quando dopo aver annullato due match point, il secondo con 4 dritti incredibili, ha ceduto alla terza occasione per Julien: servizio, set e match.

[1] Julien Benneteau vs [6] Stefano Napolitano



ATP Montpellier Julien Benneteau [1] Julien Benneteau [1] 3 6 6 Stefano Napolitano [6] Stefano Napolitano [6] 6 4 4 Vincitore: J. BENNETEAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Benneteau 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Napolitano 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Benneteau 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 S. Napolitano 15-0 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

18 Aces 1212 Double Faults 256% 1st Serve % 62%46/59 (78%) 1st Serve Points Won 41/63 (65%)20/47 (43%) 2nd Serve Points Won 24/38 (63%)10/12 (83%) Break Points Saved 4/7 (57%)14 Service Games Played 1522/63 (35%) 1st Return Points Won 13/59 (22%)14/38 (37%) 2nd Return Points Won 27/47 (57%)3/7 (43%) Break Points Won 2/12 (17%)15 Return Games Played 1466/106 (62%) Total Service Points Won 65/101 (64%)36/101 (36%) Total Return Points Won 40/106 (38%)102/207 (49%) Total Points Won 105/207 (51%)

128 Ranking 171

35 Age 21

Bourg-en-Bresse, France Birthplace Biella, Italy

Boulogne-Billancourt, France Residence Pollone, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’5″ (195 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 198 lbs (90 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2000 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$8,294,446 Career Prize Money $109,875

ATP Montpellier 250 | Indoor | e482.060 – TDQualificazioni e 1° Turno Md.

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Kenny De Schepper vs Gregoire Barrere



ATP Montpellier Kenny De Schepper [3] Kenny De Schepper [3] 7 6 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 2 Vincitore: K. DE SCHEPPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Barrere 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 K. De Schepper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 4-2 G. Barrere 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Jonathan Eysseric vs [8] Tristan Lamasine



ATP Montpellier Jonathan Eysseric Jonathan Eysseric 6 6 3 Tristan Lamasine [8] Tristan Lamasine [8] 4 7 6 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-5 → 3-6 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 df 6-6 → 6-7 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Lamasine 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Eysseric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Eysseric 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 T. Lamasine 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Eysseric 15-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 df ace 2-3 → 3-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Eysseric 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Lamasine 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [2] Vincent Millot vs [WC] Calvin Hemery



ATP Montpellier Vincent Millot [2] Vincent Millot [2] 3 4 Calvin Hemery Calvin Hemery 6 6 Vincitore: C. HEMERY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Hemery 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 V. Millot 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Millot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 V. Millot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Millot 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Hemery 15-0 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 V. Millot 0-15 0-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Hemery 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 2-4 → 2-5 V. Millot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Millot 0-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Millot 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Hemery 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [7] Marcel Granollers vs Jeremy Chardy (non prima ore: 19:00)



ATP Montpellier Marcel Granollers [7] • Marcel Granollers [7] 30 0 6 2 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 40 6 3 3 Palla break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 J. Chardy 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 2-3 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Chardy 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Granollers 0-15 df 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Granollers 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-5 → 0-6 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Granollers 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 0-2 → 0-3 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

6. Dustin Brown vs Guillermo Garcia-Lopez 1T



Il match deve ancora iniziare

ATP Sofia 250 | Indoor | e482.060 – TDQualificazioni e 1° Turno Md.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Teymuraz Gabashvili vs [8] Daniel Brands



ATP Sofia Teymuraz Gabashvili [1] Teymuraz Gabashvili [1] 4 6 4 Daniel Brands [8] Daniel Brands [8] 6 3 6 Vincitore: D. BRANDS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Brands 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Brands 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Brands 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Gabashvili 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Brands 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Brands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 D. Brands 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Brands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Brands 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Brands 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Brands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 3-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 D. Brands 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Gabashvili 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Brands 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 D. Brands 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [3] Maximilian Marterer vs [7] Marko Tepavac



ATP Sofia Maximilian Marterer [3] Maximilian Marterer [3] 7 7 Marko Tepavac [7] Marko Tepavac [7] 6 5 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Tepavac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Marterer 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Tepavac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Tepavac 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Marterer 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Marterer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 5-6 → 6-6 M. Tepavac 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Marterer 0-15 30-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 M. Tepavac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 M. Tepavac 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 M. Tepavac 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Tepavac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [WC] Dimitar Kuzmanov / Alexandar Lazov vs Ariel Behar / Andrei Vasilevski (non prima ore: 15:00)



ATP Sofia Dimitar Kuzmanov / Alexandar Lazov Dimitar Kuzmanov / Alexandar Lazov 6 6 10 Ariel Behar / Andrei Vasilevski Ariel Behar / Andrei Vasilevski 4 7 7 Vincitori: KUZMANOV / LAZOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 D. Kuzmanov / Lazov 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 df 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 D. Kuzmanov / Lazov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 A. Behar / Vasilevski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Behar / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Behar / Vasilevski 0-15 df 15-15 30-15 5-3 → 5-4 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Behar / Vasilevski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Behar / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Kuzmanov / Lazov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Behar / Vasilevski 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Alexandar Lazarov vs Radu Albot (non prima ore: 17:00) 1T



ATP Sofia Alexandar Lazarov Alexandar Lazarov 6 2 Radu Albot Radu Albot 7 6 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Lazarov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Lazarov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Lazarov 0-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Lazarov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 df 6-6 → 6-7 A. Lazarov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Lazarov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Albot 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Lazarov 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Lazarov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Lazarov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Albot 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Lazarov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Mathias Bourgue vs Filip Krajinovic



ATP Sofia Mathias Bourgue [4] Mathias Bourgue [4] 7 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 4 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bourgue 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Bourgue 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 5-5 → 6-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Bourgue 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Bourgue 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [PR] Cedrik-Marcel Stebe vs Miljan Zekic