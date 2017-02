Fed Cup: Dalla Slovacchia. Kucova e Cepelova incerte per problemi fisici. Sicure al via Karolina Schmiedlova e Daniela Hantuchova

Direttamente dalla Slovacchia un nostro caro amico si è informato sulla situazione della squadra slovacca che sfiderà l’Italia a Forlì dall’11 al 12 febbraio.

Ho parlato con Kristina Kucova per telefono proprio ora e mi ha detto, che forse sarà pronta per la sfida di Forlì.

“Venerdì farò nuovamente un esame al ginocchio destro (dal Dr. Romano Fano) e poi vedremo. “

L’intervento in artroscopia è una delle possibilità per risolvere il problema, ma forse lei continuerà con il trattamento conservativo e giocherà Dubai, Indian Wells e Miami (dopo la Fed Cup).

“Non voglio spingere per il rientro se ci sono altre giocatrici in forma.

Così ho fatto un accordo con il capitano Matej Liptak, che non mi convocherà ora, ma vedremo nei prossimi giorni come mi sentirò e prenderemo una decisione prima del sorteggio”.

Cepelova verso il forfait: “So che non è al 100% in questo momento” ha dichiarato Lipak. In caso di forfait la Cepelova sarà sostituita da Viktoria Kuzmová.

Matej Liptak il capitano di Fed Cup: “L’Italia è la grande favorita. Ma credo che potremmo fare una sorpresa, abbiamo le capacità per questo.

Abbiamo due giocatrici esperte come Karolina Schmiedlova e Daniela Hantuchova, che entrambe non sono in forma in questo periodo, ma possono giocare bene in Fed Cup.”

Poi parla del forfait della Cibulkova: “Capisco la sua decisione come capitano e suo allenatore personale. Questo è un periodo importante della sua carriera”.

Le quattro convocate ufficiali

Jana CEPELOVA

Rebecca SRAMKOVA

Daniela HANTUCHOVA

Anna Karolina SCHMIEDLOVA

Un Grazie alla Slovak News Agency SITA