Parla Moya: “E’ una sconfitta dura da digerire ma sono contento per il livello di gioco raggiunto da Nadal

Il nuovo coach di Rafael Nadal, Carlos Moya, ha analizzato ai microfoni di Marca la partita degli Australian Open fra il suo giocatore e Roger Federer, vincitore del torneo: “Partita strana, ricca di alti e bassi da entrambe le parti. Sembrava che Rafa avesse in mano le chiavi del gioco nel quinto set, ma così non è stato. E’ una sconfitta dura da digerire ma sono contento per il livello di gioco raggiunto da Nadal”.

“Non possiamo usare la scusa del duro match con Dimitrov: Rafa ha recuperato bene dalla semifinale e ha fatto un grande sforzo per essere nella miglior forma possibile per la finale. Spero che questa finale possa dare fiducia a Rafa per i prossimi tornei”, ha concluso Moya.

Lorenzo Carini