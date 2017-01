Challenger Dallas: Il Main Draw. Presente Caruso che affronta Opelka. Harrison e Fritz sono le prime due teste di serie

Salvatore Caruso sarà impegnato la prossima settimana nel torneo challenger di Dallas.

Al primo turno sfiderà Reilly Opelka classe 1997, n.208 ATP.

Challenger Dallas CH | Indoor | $125.000

(1) Harrison, Ryan vs (WC) Quigley, Eric

(WC) McDonald, Mackenzie vs Li, Zhe

Trungelliti, Marco vs (WC) Wood, Chase

Qualifier vs (5) Becker, Benjamin

(3) Kukushkin, Mikhail vs Novikov, Dennis

Ito, Tatsuma vs Qualifier

Bangoura, Sekou vs Qualifier

Ymer, Elias vs (8) Smyczek, Tim

(6) Kudla, Denis vs McGee, James

Milojevic, Nikola vs Krajicek, Austin

Wu, Di vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs (4) Tiafoe, Frances

(7) Ram, Rajeev vs Coppejans, Kimmer

Opelka, Reilly vs Caruso, Salvatore

Baker, Brian vs (WC) Giron, Marcos

Zhang, Ze vs (2) Fritz, Taylor