Australian Open: la storia scende in campo. Due finali sensazionali live e in esclusiva su Eurosport

Si preannuncia un weekend da ricordare per gli appassionati di tennis sugli schermi di Eurosport. Agli Australian Open, come se il tempo non fosse mai passato, si apprestano infatti a scendere in campo, per due finali memorabili, le sorelle Williams, Roger Federer e Rafa Nadal.

Il primo appuntamento è per sabato 28 gennaio, quando, in diretta e in esclusiva dalle 9:30 su Eurosport 1, è in programma la sfida in famiglia tra Venus e Serena Williams, che assegnerà il titolo femminile. Domenica 29, invece, in diretta e in esclusiva dalle 9:30 su Eurosport 1, saranno gli storici rivali Roger Federer e Rafa Nadal a contendersi il trono in campo maschile.

Ma la copertura di Eurosport non si ferma qui. Sabato gli spettatori potranno infatti seguire le differite delle finali di tennis in carrozzina femminile (Eurosport 2, ore 7:30) e maschile (Eurosport 2, ore 8:30), la diretta della finale del doppio maschile (Eurosport 1, ore 11:45) e la differita delle finali del torneo delle leggende femminile (Eurosport 2, ore 21:30) e maschile (Eurosport 2, ore 22:30). Domenica, invece, immediatamente prima della finale maschile, è in programma quella del doppio misto, che Eurosport 1 offrirà in diretta dalle 6:00.