Les Petits As: Avanza ancora Nardi. Fuori la Paoletti

Ci si avvia alle fasi finali del Les Petits As, il torneo giovanile under 14 più importante al mondo.

Prosegue il cammino di Luca Nardi in quel di Tarbes. L’azzurro ha superato in rimonta il russo Mikhail Gorokhov col punteggio di 4-6 7-5 6-2 e affronterà ai quarti di finale lo statunitense Tody Kodat, numero cinque del seeding.

Esce di scena agli ottavi Matilde Paoletti, battuta per 6-3 6-4 da Polina Kudermetova. Poche ore più tardi, la giovane azzurra è tornata in campo in doppio con Lisa Pigato e ha sconfitto Collard/Keita 6-1 6-4.

Continuano il loro torneo di coppia anche Luca Nardi e Alessio Tramontin, approdati in semifinale grazie al successo in tre set su Bernard e Mayo. In semifinale, gli azzurri troveranno Mikhail Gorokhov e Maks Kasnikowski.

Lorenzo Carini