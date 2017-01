Australian Open 2017 Day11: dalla famiglia Williams al ritorno del Re

Una finale tutta in famiglia: Serena contro Venus, ancora, dopo tantissimo tempo e quando nessuno oramai lo pensava possibile, fattibile. 35 anni contro 36, la numero 1 adesso 2 dei record contro la Venere Nera del tennis, Lady Wimbledon, colei che tanto bene aveva fatto precedendo la sorella. Le due arrivano all’atto conclusivo passando per partite assai differenti: Serena spazzando via rapidissimamente una già appagata Lucic-Baroni, una che il suo obiettivo l’aveva ampiamente raggiunto con una favola da happy ending. La sorellona Venus, invece, contro Coco Wandeveghe, una che in Australia non aveva conosciuto pause tirando a tutta contro tutte. 50 minuti per Serena, tre set tirati e in rimonta per la maggiore: arrivano in finale quando forse nemmeno loro se lo aspettavano, Serena dopo gli 88 unforced di Auckland e Venus che da troppo tempo mancava da tali palcoscenici.

C’è da esultare perché giocoforza tali partite saranno le ultime di un incredibile duello familiare: una saga fra due campionesse che hanno monopolizzato il tennis nell’ultimo ventennio e speriamo che stavolta nessuna delle due si risparmi. Serena per raggiungere l’ennesimo traguardo da record della sua sfavillante carriera, Venus per scrollarsi di dosso l’ombra proprio della sorella e regalarsi una gioia indescrivibile.

Resta il fatto inequivocabile che tale Australian Open ci ha regalato risultati inaspettati e favole dal lieto fine a profusione.

Il ritorno del Re: cinque set in un derby che dietro i sorrisi di circostanza e gli attestati di stima nasconde una tensione certa, un Roger Federer che batte uno Stan Wawrinka troppo nervoso e che si lancia ora a caccia del suo 18esimo successo Slam.

L’augurio di una finale contro Nadal si fa adesso sempre più forte, con i nostalgici che vogliono ancora una volta godersi la rivalità più bella e avvincente degli anni 2000, con buona pace di Grigor Dimitrov terzo incomodo e che nella notte proverà a resistere all’uragano Nadal, oramai abbattutosi da due settimane senza sosta sulla costa australiana.

Ancora una volta nella partita odierna Roger ha smentito le malelingue, resistendo alla fatica e alla non abitudine dei 5 set: sul finale del quarto parziale, quando ha chiamato il fisioterapista, in pochi lo davano vincente alla fine del match ma Roger, questo Roger, ha saputo stringere i denti, annullare le pericolose palle break offerte all’amico rivale nel set decisivo e piazzare la zampata vincente al momento opportuno (anche se c’è da dire con l’aiuto folle di Wawrinka).

Speriamo che Roger possa scendere in campo al 100% nell’atto conclusivo di questo primo Slam della stagione: indipendentemente che si trovi a combattere con Dimitrov o Nadal, lo svizzero si merita di potersela giocare senza se e senza ma. Che ritorno signor Federer…

Alessandro Orecchio