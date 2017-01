LiveTennis Cup 2017 – Aus Open: Si pronostica per le partite della 11^ giornata (fino a giovedì all’una di notte)!

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi degli Australian Open.

Il gioco avrà cadenza quotidiana lungo le due settimane del torneo australiano e ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale.

Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!

Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.

Ogni giorno sarà messo in palio un piccolo premio: per i vincitori della classifica di giornata ci sarà un piccolo premio dal valore di circa 5 euro mentre per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale, uno da 10 euro.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.

1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.

2) Il punteggio Djokovic vs Nadal 2-1, per esempio, significa che vincerà Djokovic per 2 set ad 1.

3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.

N.B. Un utente potrà vincere al massimo un premio di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).

N.B.2 I premi saranno assegnati alla fine del gioco. I vincitori saranno contattati alla mail con cui si sono registrati al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.

LA CLASSIFICA DELLA DECIMA GIORNATA SARA’ PUBBLICA OGGI NEL PRIMO POMERIGGIO