Open Court: Djokovic, dove sei? (di Marco Mazzoni)

Il celeste intenso del court sulla Rod Laver Arena quasi abbaglia nella notte, squarciando il buio della mia stanza. Seguendo in solitudine il match di Djokovic, anche il silenzio pare più denso, quasi palpabile, come se lo stupore per quel che accade in campo si manifestasse intorno sussurrando “ma è tutto vero?”. Il sei volte campione (e campione in carica) degli Aussieopen lotta ma non ringhia. Colpisce ma non aggredisce. Corre, ma non spinge. Sembra tornato quello della finale del Masters, abulico. Spento. Non scappa dal campo, resta lì, aggrappato alla partita, sperando nelle paure e nei crampi del rivale, Denis Istomin. Uno che poche settimane fa ha strappato una wild card per il primo Slam dell’anno annullando un match point ad un semisconosciuto tennista indiano. Sliding door, visto che stamattina il buon Denis ha strappato la più importante vittoria in carriera. Un tizio che potremo definire “ordinato e ordinario”, con un tennis piuttosto pulito ma non così potente, non uno che ti scalda il cuore quando lo vedi, uno che puoi stimare ma difficilmente “tifare”. Allenato da sempre dalla madre, c’ha creduto, ha tenuto col servizio e nei momenti difficili. Bravo. Bravo soprattutto a piazzare qualche Ace e prime importanti nei momenti caldi. Bravo a lasciar partire l’accelerazione in lungolinea appena possibile, per non aprire il campo e così esaltare gli angoli del serbo. Bravo a muovere sempre i piedi in anticipo ed entrare sui drive insolitamente corti dell’ex n.1. Bravo a farsi trovare pronto nel posto giusto al momento giusto. E Djokovic? Eh… mica facile cercare di capire che sta passando Novak.

In press conference è stato cortese, ha reso merito al rivale prendendosi le colpe di una prestazione modesta, al di sotto dei suoi elevatissimi standard australiani. In questo torneo di solito ha vinto di pura forza, andandosi a prendere i match di petto, lottando come un leone e vincendoli tutti alla distanza. Questo il film delle tante finali strappate vs. Murray, sempre più tosto dello scozzese; per non parlare della clamorosa finale vs. Nadal, quella dei record di durata e di durezza.

Djokovic ha dominato per anni imponendo una maggior fisicità e capacità di soffrire rispetto a tutti i rivali. Ha saputo massimizzare la completezza tecnica del suo gioco a condizioni non così rapide. Tutti dicono che quest’anno i campi sono più rapidi, che la palla spesso schizza via, che prendersi il rischio premia. Di sicuro Istomin oggi è stato premiato, anche per il coraggio di far partire dritti lungolinea vincenti, andando a sorprendere il fortissimo rivale con il suo colpo meno debole. Ma un Djokovic anche solo discreto avrebbe lottato più, o forse – per spiegarlo meglio – avrebbe tenuto una intensità generale di gioco più alta, andando a stritolare alla lunga l’avversario. Questo credo sia il deficit del Novak attuale rispetto a quello dominante: la mancanza di intensità. Tecnicamente oggi non ha giocato “male”. Sì, un po’ di errori in più, ma non un colpo totalmente assente, o deficitario. Meno incisivo al servizio (quasi mai si è cavato dal buco on una grande prima, come era successo ad esempio nelle grandi finali vinte vs. Federer tra 2014 e 2015). Il dritto è stato troppo spesso centrale, corto e privo di quello spin che lo fa saltare alto, difficile da rigiocare; e su questo aspetto si va proprio a sottolineare la scarsa intensità fisica. Istomin ha servito bene, ma le sue prime non sono certo paragonabili a quelle di un Raonic, e Djokovic in risposta non ha mai fatto la differenza. Non parlo di vincenti, quelli li faceva Agassi down under… Djokovic d.o.c. in risposta ti massacra perché te la rigioca sempre lunga, costante, centrale, sui piedi, così ti ruba spazio e tempo di gioco, prendendosi la posizione di vantaggio nel campo. Stamattina Novak ha risposto in modo modesto, soprattutto da destra, dove lo slice del rivale l’ha spesso sorpreso. Troppo spesso, segno di scarsa lucidità, oltre che di bassa reattività.

Insomma, il Super-Djokovic era un atleta superiore, molto completo tecnicamente, ed in grado di tenere un livello di gioco altissimo per ore, con pochissimi cedimenti e capace di dare la zampata al momento giusto. Il Djokovic attuale è un tennista che non riesce a tenere quei ritmi, e stenta anche a fare lo strappo decisivo. Molto passerà anche dalla sua testa, forse un calo di motivazione dopo il career grand slam, proprio quando la fase calante è iniziata. Forse, sulla soglia dei 30 anni, anche il fisico inizia perdere qualche punto, andando a corrente alternata. Boris Becker (uno, si sa, con la lingua aguzza…) ha detto chiaramente che nella seconda parte del 2016 Novak non si è allenato come suo solito. C’è da credergli forse stavolta.

Quanto ci crede ancora Novak? Quello di Doha, sembra crederci molto. Quello di stamani, assai di meno. Ma qual è il vero Djokovic? Forse, oggi, non lo sa nemmeno lui

Marco Mazzoni

@marcomazz