Da Melbourne: Novak Djokovic “Rendo merito a Denis Istomin per aver giocato alla grande”

Queste le dichiarazioni di Novak Djokovic dopo la sconfitta al secondo turno dell’Australian Open.

“Rendo merito a Denis per aver giocato alla grande. Ha meritato di vincere, ha giocato meglio nei momenti clou, in maniera aggressiva e servendo benissimo. Non c´è stato tanto che potessi fare in questo incontro, non sono però soddisfatto per la mia prestazione. È uno di quei giorni in cui non ti senti bene in campo, non hai molto ritmo, e il tuo avversario sente bene la palla.

Nel quarto set pensavo di poter portare a casa la partita, ho avuto una palla break ad inizio del quarto ma ho sbagliato un comodo dritto e la partita è girata. Ma alla fine però davvero non ho avuto una opportunità concreta di vittoria. Lui si è aggrappato al servizio quando doveva, giù il cappello a Denis.”

“I giocatori se non credessero di battermi non giocherebbero contro di me o contro qualunque avversario o in qualunque torneo. Loro vanno in campo e cercano di dare il massimo. Sicuramente oggi Denis era sfavorito, ma non è stato influenzato dalla tensione nei momenti importanti. Per lui è stata la giornata perfetta.

Ora non so la mia programmazione, dovete capire la mia situazione. Non lo so. Ora voglio solo andare a casa e stare con la mia famiglia.”