Da Melbourne: Nick Kyrgios dà forfait anche in doppio. Il basket parte delle colpe dei suoi problemi fisici

Per Nick Kyrgios questo Australian Open non rimarrà nella storia.

L’australiano è stato sconfitto ieri al secondo turno in singolare battuto dal nostro Andreas Seppi ed ha subito anche i fischi del pubblico quando è uscito dal campo.

Nick ha poi confessato che non si era allenato nel modo migliore per un evento come questo perchè ha avuto problemi fisici al ginocchio, causati nel giocare a basket in preseason.

Oggi, il giocatore di Canberra ha dato forfait in doppio per colpa di un problema addominale. Nick era in coppia Dan Evans.