La sfida di Fed Cup Italia-Slovacchia in programma al PalaGalassi di Forlì l’11 e 12 febbraio presentata nei Circoli romagnoli

Il tennis romagnolo, un movimento di straordinaria tradizione e di grandi numeri, avrà la possibilità di seguire da vicino la nazionale guidata da Tathiana Garbin, che dovrebbe vedere tra le protagoniste la massese Sara Errani e le fortissime giocatrici slovacche, a cominciare da Dominika Cibulkova. Per conoscere le news di questa straordinaria competizione e gli ultimi dettagli della manifestazione, location, prezzi dei biglietti, facilitazioni, i Circoli Romagnoli avranno l’opportunità di incontrare direttamente gli organizzatori e i dirigenti federali in tre tappe appositamente studiate.

Primo appuntamento giovedì 19 gennaio alle 19 per un aperitivo tennistico al Circolo Tennis Cesena di Via Vittorio Veneto 282.

Secondo appuntamento mercoledì 25 gennaio alle 18,30 per un aperitivo tennistico al Tennis Club Faenza (Club Atletico), in Via Medaglie d’Oro 2/A, alla presenza di una madrina d’eccezione come l’ex campionessa azzurra Flora Perfetti e di Gianluca Rinaldini, ex top 100 delle classifiche mondiali.

Terzo appuntamento giovedì 26 gennaio per un aperitivo tennistico alle 12,30 al TC Riccione di Viale Forlimpopoli 1, con la beniamina Adriana Serra Zanetti.

Sul posto anche una biglietteria itinerante, per acquistare direttamente tagliandi e abbonamenti.

PREVENDITA attiva tramite ticketone e i punti autorizzati: Effedue M Prevendite di Corso Garibaldi 64 Forli, Black e White Point Shopping di Via Veneto 19 Cesena, Tabaccheria Lala 73 di Corso Cavour 100 Cesena, Turisadria Viaggi di Via Mazzini 119 Cesenatico.

PREZZI DEI BIGLIETTI (*)

Parterre: abbonamento € 75; giornaliero € 45

Tribuna numerata: abbonamento € 55; giornaliero € 35

Distinti non numerati: abbonamento € 35 ; giornaliero €25

(*) Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita del 10%