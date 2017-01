Da Melbourne: Karin Knapp “La voglia di tennis è tanta, ma in queste condizioni non ha senso”

Queste le dichiarazioni di Karin Knapp dopo il ritiro nel primo turno degli Australian Open per colpa del noto problema alla cartilagine del ginocchio destro.

“La voglia di tennis è tanta, ma in queste condizioni non ha senso. In campo ho sentito di nuovo dolore la ginocchio, un dolore che va e viene. Non giocavo un torneo dagli US Open, durante la preparazione invernale con tutto il mio team abbiamo fatto molta attenzione a non forzare sul ginocchio. Devo trovare una soluzione”.