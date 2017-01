Da Melbourne: Garbine Muguruza “Tutto sarà ancora più equilibrato, rispetto agli altri anni”

Garbiñe Muguruza non potrà fare affidamento su un tabellone agevole all’imminente Open d’Australia e, naturalmente, è ben cosciente che ciò rappresenterà un ulteriore fattore di difficoltà che renderà più arduo arrivare fino in fondo nel torneo. “Quelle che potrebbero vincere il titolo sono molte, si prospetta quindi una grande battaglia per vedere chi sarà la migliore in queste due settimane”, ha spiegato la giocatrice spagnola, la cui strada potrebbe trovarsi sbarrata da Angelique Kerber già ai quarti di finale.

“Tutto sarà ancora più equilibrato, rispetto agli altri anni”, ha proseguito la Muguruza, che ha poi ammesso di non avere pienamente recuperato dalle fatiche dei giorni di gara spesi a Brisbane. “E’ stato da pazzi, il numero di ore che ho passato in campo in così pochi giorni. Il mio fisico non ha recuperato al 100%, però adesso posso sfruttare diversi giorni per riposare e riprendermi bene”, ha affermato la giocatrice originaria di Caracas.

Edoardo Gamacchio