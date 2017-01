Australian Open Italiani: Qualificazioni. Thomas Fabbiano e Luca Vanni nel tabellone principale. Al primo turno ci saranno Young e Berdych

Thomas Fabbiano e Luca Vanni hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2017.

Al turno decisivo il 27enne pugliese, numero 143 del ranking mondiale e 31esima testa du seie delle quali, si è imposto per 64 76(4) sul brasiliano Andre Ghem, numero 193 Atp, mentre il 31enne toscano, numero 160 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 46 64 64 il ceco Jan Satral, numero 165 del ranking atp.

Al primo turno Fabbiano sfiderà Donald Young invece Luca Vanni se la vedrà con Tomas Berdych.

Turno Decisivo Qualificazioni

Court 12 – 02:30

1. Andre Ghem – (31) Thomas Fabbiano



Fabbiano – Ghem (1-0)

May 26, 1989 Birthday: May 29, 1982

27 years Age: 34 years

Italy Italy Country: Brazil Brazil

143 Current rank: 219

98 (Apr 04, 2016) Highest rank: 118 (Aug 03, 2015)

686 Total matches: 775

$619 381 Prize money: $501 819

427 Points: 243

Right-handed Plays: Right-handed

2. Jan Satral – Luca Vanni



Satral – Luca Vanni (0-0)

Jul 24, 1990 Birthday: Jun 04, 1985

26 years Age: 31 years

Czech Republic Czech Republic Country: Italy Italy

165 Current rank: 160

136 (Oct 10, 2016) Highest rank: 100 (Jun 08, 2015)

330 Total matches: 682

$217 378 Prize money: $483 438

354 Points: 373

Right-handed Plays: Right-handed