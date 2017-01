WTA Hobart: Settimana da sogno per Elise Mertens. La belga vince il torneo ed entra in top 100 per la prima volta in carriera

Settimana particolare e sicuramente straordinaria per Elise Mertens che ha vinto questa mattina il torneo WTA Premier di Hobart.

La tennista belga, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in finale Monica Niculescu in due facili set.

Per la Mertens si tratta del primo titolo WTA conquistato in carriera.

Da domani Elise sarà best ranking al n.82 WTA. Per la belga sarà la prima volta in top 100 in carriera.

"I grew up watching TV saying, 'I wanna be like @Clijsterskim;' now I can tell her I won the title! – @Elise_Mertens pic.twitter.com/IL787p1YrL — WTA (@WTA) 14 gennaio 2017

WTA Hobart International | Cemento | $250.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang vs Raluca Olaru / Olga Savchuk



WTA Hobart Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [3] Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [3] 6 4 5 Raluca Olaru / Olga Savchuk Raluca Olaru / Olga Savchuk 0 6 10 Vincitori: OLARU / SAVCHUK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 R. Olaru / Savchuk 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Olaru / Savchuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Yang 15-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Olaru / Savchuk 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Olaru / Savchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Yang 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Olaru / Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 1-2 R. Olaru / Savchuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Olaru / Savchuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Dabrowski / Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 R. Olaru / Savchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 3-0 → 4-0 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 2-0 → 3-0 R. Olaru / Savchuk 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 G. Dabrowski / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Elise Mertens vs [3] Monica Niculescu (non prima ore: 04:30)