Sorteggio Tabellone Femminile Australian Open 2017. Il punto sulle italiane.

Poteva andare meglio come poteva andare peggio. Come al solito il sorteggio del tabellone degli Australian Open regala gioie e dolori per i colori azzurri.

Roberta Vinci ha pescato bene ma non benissimo. I primi due turni sembrano infatti alla sua portata (Vandeweghe e Doi) ma non sono così agevoli come si pensa. Entrambe le avversarie sono da non sottovalutare, soprattutto su questa superficie.

Se, come speriamo, la tarantina dovesse prevalere, ecco servito il binomio Kasatkina al terzo turno e la campionessa in carica Kerber agli ottavi.

Che dire? Forza Roberta, l’appetito vien mangiando.

Sorteggio positivo ma con riserva per Sara Errani, Francesca Schiavone e Karin Knapp.

Sarita trova la giapponese Ozaki, giocatrice in forte crescita e dal buonissimo potenziale. Il dubbio rimane la condizione fisica dell’azzurra…come si presenterà a Melbourne?

La nipponica, seppur galvanizata da un grande inizio di stagione, è alla portata della nostra tennista ma servirà un’Errani in condizioni fisiche e mentali ottime. Il cammino seguente sembra chiuso, visto lo spot con Makarova e Cibulkova al terzo turno.

Nello stesso spot si trova la Knapp, a cui è capitata in sorte la taipeiana Hsieh, autrice di un ottimo finale di stagione scorsa con il successo in quel di Dubai. Il sorteggio si può certamente definire benevolo ma anche qui ci sono svariati punti interrogativi, il principale è il seguente: come sta Karin?

E’ dagli Us Open che non la si vede all’opera e, seppur la taipeiana le sia qualitativamente inferiore, anche in questo caso una condizione fisica precaria potrebbe sovvertire i favori del pronostico.

Dovesse passare il turno, ecco lo spettro Cibulkova, una delle maggiori candidate alla vittoria finale.

E’ andata bene anche a Francesca Schiavone; la milanese ha pescato una qualificata, evitando guai ben peggiori.

Vediamo ora chi capiterà in sorte alla Leonessa (ci sono giocatrici molto talentuose nelle qualificazioni) e con che spirito Francesca si presenterà all’appuntamento.

La Schiavone è apparsa appannata nelle ultime uscite, poco motivata. Siamo sicuri che una professionista come lei sia in grado di cercare ancora in sè la voglia di vincere e combattere e a regalarsi un secondo turno chiuso sulla carta, contro la forte Svitolina.

La sfortunata di giornata è stata Camila Giorgi, abbinata alla svizzera Bacsinszky; seppur ritenga che l’azzurra abbia le potenzialità per far male all’elvetica, ciò che lascia perplessi è lo spot in cui è finita la marchigiana, spot equilibrato e pieno di tenniste insidiosissime. Dovesse passare il turno, infatti, l’azzurra troverebbe sul suo cammino un paio tra Zheng, Mladenovic e Gavrilova

Forza Camila.

Lo spot delle azzurre

[23] Daria Kasatkina vs Shuai Peng

Louisa Chirico vs Eugenie Bouchard

Pauline Parmentier vs Misaki Doi

Coco Vandeweghe vs [15] Roberta Vinci

[6] Dominika Cibulkova vs Denisa Allertova

Karin Knapp vs Su-Wei Hsieh

Sara Errani vs Risa Ozaki

Ekaterina Alexandrova vs [30] Ekaterina Makarova

[22] Daria Gavrilova vs Naomi Broady

Ana Konjuh vs Kristina Mladenovic

Danka Kovinic vs Saisai Zheng

Camila Giorgi vs [12] Timea Bacsinszky

[11] Elina Svitolina vs Galina Voskoboeva

Francesca Schiavone vs Qualifier

Vania King vs Qualifier

Evgeniya Rodina vs [24] Anastasia Pavlyuchenkova

Davide Sala