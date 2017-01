Squalificato a vita Alexandru-Daniel Carpen

La Tennis Integrity Unity (TIU) ha annunciato la squalifica a vita del rumeno Alexandru-Daniel Carpen.

Carpen è stato accusato di aver contattato altri giocatori nel 2013, al fine di combinare alcune partite in cambio di denaro.

Il suo best ranking in singolare è stato al n.1088 del mondo, raggiunto nel 2007, e l’ultima partita che ha giocato risale al 2015 in un torneo Future.

In doppio è stato best ranking alla posizione n.274 ATP.

Carpen, 30 anni, non potrà nemmeno assistere ad alcun evento di tennis (come spettatore) per i prossimi 4 anni.