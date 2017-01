Thanasi Kokkinakis: “E’ stato un periodo tutto molto merdoso a dire il vero”. Il ritiro da Sydney non è dovuto ad un problema serio

Thanasi Kokkinakis ha parlato del suo periodo di inattività nel circuito maggiore dovuto a diversi infortuni.

“La frustrazione mi ha ammazzato. La cosa più dura è stata avere nostalgia del tennis negli ultimi quattro anni per tutti gli infortuni avuti. In età giovanile ho battuto tanti ragazzi, ero superiore a loro e il fatto che facessero bene e mi superassero non è stato facile da digerire. E’ stato orrendo, probabilmente il punto più basso per un tennista che gioca a tennis.”

“Non volevo uscire di casa mentre ero infortunato perchè altrimenti sapevo di incontrare tante persone che mi chiedevano come stava la spalla e quando sarei tornato. E’ stata dura per me dire bugie alle persone quando mi chiedevano come mi sentivo. Ammetto di essermi sentito decisamente depresso, ma penso sia normale per chiunque quando non puoi fare la cosa che ti piace. Non sai cosa fare. Cercavo di programmare le mie giornate ma facevo fatica ad occupare il mio tempo. E’ stato un periodo tutto molto merdoso a dire il vero”.

Thanasi Kokkinakis ha tenuto poi una conferenza stampa in cui ha spiegato il motivo per cui si è ritirato dal torneo di singolo dell’ATP 250 di Sydney.

Kokkinakis soffre di un dolore addominale dovuto al fatto che non è più abituato a giocare con continuità. Lo sforzo di vincere il torneo di doppio a Brisbane ha causato questo affaticamento.

“La spalla sta bene, ha solo bisogno di un po ‘di riscaldamento. Sono fiducioso di tornare al mio miglior livello”.

Thanasi ha confermato che dovrebbe rientrare in singolare all’Australian Open.