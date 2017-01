Sloane Stephens non è ancora in grado di competere. Forfait a Sydney e Australian Open

Periodo molto complicato per Sloane Stephens.

L’americana, che non gioca un match ufficiale dalle scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha dato forfait questa mattina per il torneo di Sydney e anche per l’Australian Open in programma dal prossimo 16 gennaio.

Sloane, che era già a Sydney, non è ancora in grado di competere nel circuito maggiore per colpa del problema al piede destro ed ha deciso per questo motivo di fermarsi e riprendere a giocare a Febbraio.