Continua il recupero di Petra Kvitova

E’ passato quasi un mese dalla rapina in casa a Prostejov e la conseguente aggressione ai danni di Petra Kvitova, che ha subito un danno alla mano sinistra e si è sottoposta ad un’operazione.

La tennista ceca, che starà fuori dal circuito WTA per un tempo non inferiore ai sei mesi, ha affidato le sue parole al portavoce Karel Tejkal, che ha dichiarato come il recupero stia andando nella giusta direzione.

Sembra che Petra abbia già iniziato la riabilitazione, mentre la polizia non è ancora riuscita a risalire all’identità dell’aggressore.

Lorenzo Carini