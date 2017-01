ATP Auckland: I risultati del Turno Decisivo Qualificazioni. Ecco i qualificati

ATP Auckland: I risultati Live Turno Decisivo Qualificazioni.

ATP Auckland 250 | Cemento | $450.110 – Turno Decisivo Quali

Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ryan Harrison vs [7/WC] Jose Statham



ATP Auckland Ryan Harrison [1] Ryan Harrison [1] 6 6 Jose Statham [7] Jose Statham [7] 4 1 Vincitore: R. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Statham 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Statham 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Statham 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Harrison 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 J. Statham 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Harrison 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Statham 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Statham 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Harrison 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Statham 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Statham 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Cameron Norrie vs [8/WC] Finn Tearney



ATP Auckland Cameron Norrie [4] Cameron Norrie [4] 1 3 Finn Tearney [8] Finn Tearney [8] 6 6 Vincitore: F. TEARNEY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tearney 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 3-4 → 3-5 F. Tearney 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Tearney 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Tearney 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Tearney 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 F. Tearney 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 F. Tearney 15-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Tearney 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Steven Diez vs [6] Brydan Klein



ATP Auckland Steven Diez [2] Steven Diez [2] 6 4 4 Brydan Klein [6] Brydan Klein [6] 3 6 6 Vincitore: B. KLEIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Diez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 B. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-4 → 4-4 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Klein 0-15 0-30 15-30 15-40 df 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Diez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Klein 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Klein 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Klein 0-15 0-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 B. Klein 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 B. Klein 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Michael Mmoh vs [5] Jerzy Janowicz



ATP Auckland Michael Mmoh [3] Michael Mmoh [3] 7 6 Jerzy Janowicz [5] Jerzy Janowicz [5] 6 3 Vincitore: M. MMOH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Janowicz 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 6-3 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Janowicz 0-15 15-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Mmoh 15-0 30-0 2-1 → 3-1 J. Janowicz 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Janowicz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Mmoh 15-0 30-0 3-3 → 4-3 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Janowicz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Main Draw

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Zeballos, Horacio vs Vesely, Jiri

(Q) Mmoh, Michael vs (WC) Brown, Dustin

Mannarino, Adrian vs (8) Baghdatis, Marcos

(3) Ferrer, David vs Bye

(Q) Tearney, Finn vs Haase, Robin

Bagnis, Facundo vs (Q) Klein, Brydan

Sousa, Joao vs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(6) Lopez, Feliciano vs (WC) Venus, Michael

(WC) Sitak, Artem vs Chardy, Jeremy

(Q) Harrison, Ryan vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (4) Sock, Jack

(7) Johnson, Steve vs Robert, Stephane

Lu, Yen-Hsun vs Khachanov, Karen

Jaziri, Malek vs Schwartzman, Diego

Bye vs (2) Isner, John