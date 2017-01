WTA Shenzhen: Primo titolo WTA anche per Katerina Siniakova (Video)

Primo successo nel circuito maggiore per Katerina Siniakova che ha vinto questa mattina il torneo WTA International di Shenzhen.

La ceca ha battuto in finale per 63 64, in un’ora e 17 minuti di gioco, la statunitense Alison Riske, ottava testa di serie, stoppata per la seconda volta di fila ad un passo dal titolo di Shenzhen.

"Thank you everyone for coming, this is a great way to start the year!" – #ShenzhenOpen Champion Katerina Siniakova pic.twitter.com/6iIIHWIcty

— WTA (@WTA) 7 gennaio 2017