Ana Ivanovic si è cancellata dal ranking WTA

Non è un processo obbligatorio, ma è ciò che ha scelto Ana Ivanovic: a partire da questa settimana, il nome della tennista serba è scomparso dal ranking WTA e di conseguenza dalla posizione numero 62, che le avrebbe permesso di entrare nei tabelloni principali di quasi tutti i tornei WTA e degli Slam.

La 29enne serba, che qualche giorno fa ha annunciato la fine della sua carriera agonistica, non farà come Flavia Pennetta, che dopo il ritiro nel 2015 ha mantenuto la classifica fino a luglio 2016.

Ha fatto come Justine Henin che, quando si ritirò dal tennis professionistico, chiese di togliere immediatamente il suo nome dalla classifica mondiale, permettendo a Maria Sharapova di tornare al primo posto nel maggio 2008.

Lorenzo Carini