Juan Martin Del Potro non giocherà in Davis contro l’Italia. L’argentino ha reso noto il programma dei primi tre mesi del 2017

Juan Martin Del Potro ha reso noto il suo calendario per i primi tre mesi del 2017, confermando la sua assenza non solo agli Australian Open ma anche per il primo turno di Coppa Davis contro l’Italia, in programma nel primo fine settimana di febbraio.

Il primo torneo che l’argentino disputerà nel 2017 sarà in programma il 20 febbraio a Delray Beach, come era accaduto nel 2016.

I primi tre mesi di Del Potro

20 febbraio: Delray Beach

27 febbraio: Acapulco

6 marzo: Giornata mondiale del Tennis a New York

9 marzo: Indian Wells

23 marzo: Miami