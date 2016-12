Esibizione Abu Dhabi: Rafael Nadal batte facilmente Tomas Berdych. Bene Goffin che supera Tsonga (Video)

Rafael Nadal batte con un netto 60 64 Tomas Berdych ed approda in semifinale nel torneo di esibizione di Abu Dhabi.

Il tennista spagnolo ha sconfitto il ceco dopo 1 ora e 18 minuti di gioco ed ora sfiderà in semifinale Milos Raonic che ha avuto il bye essendo testa di serie n.2

In precedenza David Goffin aveva superato Jo Wilfried Tsonga con il risultato di 76 64 ed ora affronterà per un posto in finale il n.1 del mondo Andy Murray.

Domani le semifinali inizieranno alle ore 14 italiane con la Diretta su SkySport 1.