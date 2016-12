Roger Federer domani si allena a Perth. Gli organizzatori apriranno le porte della Perth Arena

C’è grande attesa per il rientro di Roger Federer.

Domani alla Perth Arena il campione svizzero effettuerà il primo allenamento e gli organizzatori della Hopman Cup apriranno le porte dello stadio in modo che gli spettatori possano vedere il primo allenamento di Roger.

Non ci sarà alcun biglietto e lo “spettacolo” sarà gratuito. Roger entrerà in campo alle ore 17 Locali (7 del mattino in Italia), anche se le porte si apriranno mezz’ora prima.