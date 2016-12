Il russo che diventa Campione della Nuova Zelanda. Artem Sitak conquista anche una wild card per il torneo di Auckland

Artem Sitak è il nuovo Campione della Nuova Zelanda dopo aver sconfitto in finale Finn Tearney con il risultato di 62 60.

Sitak, russo ma da qualche anno naturalizzato neozelandese (dal 2011), è attualmente al n.62 del mondo in doppio e non ha ranking in singolare.

Questo è un chiaro segno di debolezza del tennis della Nuova Zelanda, nonostante le molte risorse economiche messe a disposizione dalla Federazione per favorire questo sport.

Questa vittoria consente a Sitak di ricevere una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Auckland che si svolgerà dal prossimo 09 Gennaio.