Tsitsipas critica le condizioni del torneo di Madrid: “Campo ingiocabile come una pista di ghiaccio”

Stefanos Tsitsipas non ha avuto un debutto facile al Mutua Madrid Open 2025. Il tennista greco, diventato uno dei principali favoriti dopo i forfait di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e l’eliminazione prematura di Novak Djokovic, ha dovuto faticare per superare il tedesco Jan-Lennard Struff, finalista dell’edizione 2023, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Dopo il match, Tsitsipas ha condiviso le sue impressioni sulla stagione sulla terra battuta, che finora è stata “un po’ deludente” per lui. Non è infatti riuscito a difendere il titolo a Montecarlo, fermandosi in semifinale contro Lorenzo Musetti, e si è ritirato per infortunio nei quarti di finale del torneo di Barcellona dopo appena 10 minuti di gioco.

Il greco si è fatto portavoce dell’insoddisfazione di molti giocatori riguardo all’attuale struttura del calendario tennistico: “Dobbiamo aggiustare il calendario, è qualcosa di molto necessario. Capiamo che ci sono contratti da rispettare, ma ci sono molti Masters 1000 durante l’anno e inoltre sono a partecipazione obbligatoria. Una volta ho dovuto giocare Indian Wells e Miami senza essere al 100% e la verità è che non è stata una buona esperienza”.

Tsitsipas ha anche spiegato come le condizioni di gioco varino notevolmente da torneo a torneo: “La gente non lo capirà del tutto, ma il campo di Barcellona è più lento di quello di Montecarlo. A Barcellona ci sono molti più scambi, mentre qui noto che non abbiamo tante armi, ma bisogna potenziare quello che hai perché i colpi vengono amplificati. Roma è simile a Montecarlo e Barcellona, mentre al Roland Garros ogni campo è diverso: sul Suzanne Lenglen non c’è tanto rimbalzo, mentre sul Philippe Chatrier sì, e puoi dare molta velocità alla palla”.

Le critiche più severe sono state riservate alle condizioni del campo a Madrid: “Il campo oggi era ingiocabile, lo sentivo come una pista di ghiaccio quando cercavo di scivolare. Non avevo mai sentito niente di simile su un campo in terra battuta. È una terra diversa da quella che si usa di solito, io ho molta esperienza su questa superficie ed è frustrante giocare così”.

Nonostante queste difficoltà, Tsitsipas è riuscito a qualificarsi per il terzo turno del torneo madrileno, mentre Alexander Zverev rimane ora il principale favorito per la vittoria finale in un torneo che sta già offrendo diverse sorprese nei primi giorni di competizione.





Francesco Paolo Villarico