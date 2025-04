Billie Jean King Cup 2025: al via le Qualifiers. I risultati della seconda giornata con le classifiche aggiornate

Il calendario completo

10 APRILE

Australia-Kazakhstan (Gruppo D) – 1-2

– 🇰🇿 Putintseva Y. b 🇦🇺 Joint M. 6-2 6-1

– 🇰🇿 Rybakina E. b 🇦🇺 Birrell K. 6-3 7-6

🇦🇺 Hunter S. / 🇦🇺 Perez E. b. 🇰🇿 Kulambayeva Z. / 🇰🇿 Danilina A. 6-3 6-4

Germania-Olanda (Gruppo F) – 0-3

– 🇳🇱 Vedder E. b 🇩🇪 Niemeier J. 6-3 6-1

– 🇳🇱 Lamens S. b 🇩🇪 Maria T. 3-6 6-3 7-5

– 🇳🇱 Schuurs D. / 🇳🇱 Lamens S. b 🇩🇪 Siegemund L. / 🇩🇪 Friedsam A-L. 7-6 7-5

Polonia-Svizzera (Gruppo E) – 3-0

– 🇵🇱 Kawa K. b 🇨🇭 Teichmann J. 5-7 6-4 6-2

– 🇵🇱 Linette M. b 🇨🇭 Golubic V. 6-4 6-3

– 🇵🇱 Chwalinska M. / 🇵🇱 Kubka M. b 🇨🇭 Naef C. / 🇨🇭 Teichmann J. 6-3 4-6 6-2

Rep.Ceca-Brasile (Gruppo B) – 2-1

– 🇨🇿 Bouzkova M. b 🇧🇷 Pigossi L. 6-0 7-6

– 🇨🇿 Noskova L. b 🇧🇷 Haddad Maia B. 6-4 6-0

– 🇧🇷 Haddad Maia B. / 🇧🇷 Stefani L. b 🇨🇿 Noskova L. / 🇨🇿 Valentova T. 6-4 7-6

– 🇰🇿 Putintseva Y. b 🇨🇴 Mediorreal A. V. 6-0 6-1– 🇰🇿 Rybakina E. b 🇨🇴 Lizarazo Y. 6-1 6-2– 🇰🇿 Kulambayeva Z. / 🇰🇿 Diyas Z. b 🇨🇴 Perez Garcia M. P. / 🇨🇴 Lizarazo Y. 6-2 5-7 6-4

Canada v Romania (Gruppo A) – 3-0

– 🇨🇦 Mboko V. b 🇷🇴 Bulgaru M. 6-1 6-4

– 🇨🇦 Stakusic M. b 🇷🇴 Todoni A. A. 6-4 6-3

– 🇨🇦 Cross K. / 🇨🇦 Marino R. b 🇷🇴 Craciun G. A. / 🇷🇴 Gae M. 6-2 6-4

Spagna-Brasile (Gruppo B) – 2-0

– 🇪🇸 Sorribes Tormo S. b 🇧🇷 Pigossi L. 6-3 7-5

– 🇪🇸 Bouzas Maneiro J. b 🇧🇷 Haddad Maia B. 6-3 4-6 6-4

– 🇪🇸 Bucsa C. / 🇪🇸 Sorribes Tormo S. vs 🇧🇷 Pigossi L. / 🇧🇷 Stefani L. 1:0 (6-3, 0-0)

Gran Bretagna-Germania (Gruppo F) – 2-1

– 🇬🇧 Kartal S. b 🇩🇪 Niemeier J. 6-4 6-2

– 🇬🇧 Boulter K. b 🇩🇪 Maria T. 1-6 6-3 6-1

– 🇩🇪 Siegemund L. / 🇩🇪 Friedsam A-L. b 🇬🇧 Dart H. / 🇬🇧 Nicholls O. 6-4 6-1

Slovacchia-Danimarca (Gruppo C) – 2-0

– 🇸🇰 Hruncakova V. b 🇩🇰 Munk Mortensen R. 6-4 6-3

– 🇸🇰 Sramkova R. b 🇩🇰 Svendsen J. C. 7-6 5-7 6-3

– 🇸🇰 Mihalikova T. / 🇸🇰 Hruncakova V. vs 🇩🇰 Francati E. / 🇩🇰 Brunkel L. 0:0 (5-5)

Polonia-Ucraina (Gruppo E) – 3-0

– 🇺🇦 Kostyuk M. b 🇵🇱 Kawa K. 6-1 6-2

– 🇺🇦 Svitolina E. b 🇵🇱 Chwalinska M. 7-6 6-3

– 🇺🇦 Kichenok N. / 🇺🇦 Kichenok L. b 🇵🇱 Kubka M. / 🇵🇱 Chwalinska M. 7-6 7-6

Australia-Colombia (Gruppo D) – ore 4.00Romania-Giappone (Gruppo A) – ore 6.00Gran Bretagna-Olanda (Gruppo F) – ore 14.00USA-Danimarca (Gruppo C) – ore 15.00Svizzera-Ucraina (Gruppo E) – ore 15.00Rep.Ceca-Spagna (Gruppo B) – ore 15.00Canada v Giappone (Gruppo A) – ore 4.00Slovacchia-USA (Gruppo C) – ore 15.00

Ecco la composizione dei gironi e le relative sedi di gioco:

Gruppo A: Canada, Romania, Giappone

Sede: Ariake Colosseum, Tokyo, Giappone

Superficie: duro, indoor

| Nation Gruppo A | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L |

|—————–|————-|—|—|—|————|———–|—————|

| 🇨🇦 Canada | 🇨🇦 Canada | 1 | 1 | 0 | 36/18 | 6/0 | 3/0 |

| 🇯🇵 Japan | 🇯🇵 Japan | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

| 🇷🇴 Romania | 🇷🇴 Romania | 1 | 0 | 1 | 18/36 | 0/6 | 0/3 |

Sede: RT TORAX Arena, Ostrava, Repubblica CecaSuperficie: duro, indoor| Nation Gruppo B | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L ||—————–|————-|—|—|—|————|———–|—————|| 🇨🇿 Czechia | 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | 0 | 35/23 | 4/2 | 2/1 || 🇪🇸 Spain | 🇪🇸 Spain | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 || 🇧🇷 Brazil | 🇧🇷 Brazil | 1 | 0 | 1 | 23/35 | 2/4 | 1/2 |Sede: Peugeot Arena, Bratislava, SlovacchiaSuperficie: duro, indoor| Nation Gruppo C | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L ||—————–|————–|—|—|—|————|———–|—————|| 🇸🇰 Slovakia | 🇸🇰 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 || 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 || 🇩🇰 Denmark | 🇩🇰 Denmark | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |Sede: Pat Rafter Arena, Brisbane, AustraliaSuperficie: duro, indoor| Nation Gruppo D | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L ||—————–|—————|—|—|—|————|———–|—————|| 🇰🇿 Kazakhstan | 🇰🇿 Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 73/41 | 10/3 | 5/1 || 🇦🇺 Australia | 🇦🇺 Australia | 1 | 0 | 1 | 24/32 | 2/4 | 1/2 || 🇨🇴 Colombia | 🇨🇴 Colombia | 1 | 0 | 1 | 17/41 | 1/6 | 0/3 |Sede: Radomskie Centrum Sportu, Radom, PoloniaSuperficie: terra, indoor| Nation Gruppo E | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L ||—————–|—————-|—|—|—|————|———–|—————|| 🇺🇦 Ukraine | 🇺🇦 Ukraine | 1 | 1 | 0 | 39/24 | 6/0 | 3/0 || 🇨🇭 Switzerland | 🇨🇭 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 || 🇵🇱 Poland | 🇵🇱 Poland | 1 | 0 | 1 | 24/39 | 0/6 | 0/3 |Sede: Sportcampus Zuiderpark, L’Aia, OlandaSuperficie: terra, indoor| Nation Gruppo F | Nation | P | W | L | Games W/L | Sets W/L | Matches W/L ||—————–|——————|—|—|—|————|———–|—————|| 🇳🇱 Netherlands | 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | 0 | 42/29 | 6/1 | 3/0 || 🇬🇧 Great Britain| 🇬🇧 Great Britain | 1 | 1 | 0 | 30/28 | 4/3 | 2/1 || 🇩🇪 Germany | 🇩🇪 Germany | 2 | 0 | 2 | 57/72 | 4/10 | 1/5 |