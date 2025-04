Davis Cup: Feliciano Lopez sarà il direttore delle Final 8 per i prossimi tre anni (a partire da Bologna 2025)

Feliciano Lopez sarà il direttore delle prossime tre edizioni della Final 8 della Coppa Davis, triennio che vedrà l’evento disputarsi in Italia e nel 2025 (dal 18 al 23 novembre) alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, abituale sede della squadra di basket Virtus Bologna. La notizia arriva da un comunicato dell’ITF che così assegna di nuovo il prestigioso incarico a Lopez, già a capo della fase finale della Davis in quel di Malaga nelle stagioni 2023 e 2024 (terminate con due successi dell’Italia). “Lopez ha ricevuto elogi da giocatori, capitani e staff per il suo contributo durante le ultime Final 8 che hanno attirato presenze record e prodotto innumerevoli momenti memorabili in Andalusia”, si legge nel comunicato.

Lopez così ha commentato: “La Coppa Davis è stata molto speciale per me come giocatore ed è stato un privilegio essere il direttore delle Final 8 negli ultimi due anni. Sono onorato che l’ITF abbia riposto in me la sua fiducia per il futuro a lungo termine dell’evento e sono entusiasta di lavorarci in Italia per i prossimi tre anni, a partire da Bologna questo novembre. Sono certo che costruiremo sul nostro successo a Malaga e darò tutto per continuare a far crescere la Coppa Davis. L’atmosfera che la Coppa Davis crea è unica nel nostro sport e questa stagione non sarà diversa. È stato incredibile vedere così tanti fan viaggiare per essere alla Final 8 negli ultimi anni e sono certo che coloro che viaggiano da lontano si sentiranno benvenuti a Bologna a novembre”.

Lopez ha scritto importanti pagine della competizione a squadre anche come giocatore: ha disputato 31 partite con la maglia del suo paese tra il 2003 e il 2021, con quattro Coppe vinte insieme ai compagni (2008, 2009, 2011 e 2019). Indimenticabile per lui l’edizione 2008, quando in Argentina si caricò la squadra sulle spalle arrivando a battere Juan Martin del Potro in singolare e la coppia Calleri – Nalbandian in doppio insieme a Fernando Verdasco, punti decisivi a sovvertire un pronostico che vedeva gli iberici, orfani di Nadal, nettamente sfavoriti.

David Haggerty, presidente dell’ITF: “Pochi giocatori hanno avuto così tanto successo in Coppa Davis come Feliciano e l’esperienza che porta come direttore del torneo è inestimabile. Ha lavorato instancabilmente in questo ruolo nelle ultime due stagioni, ha costruito grandi relazioni con il team ITF e siamo molto lieti che continuerà a svolgere il ruolo di direttore del torneo per i prossimi tre anni.”

Fase finale in Italia quindi ma direttore dell’evento straniero: ITF ha puntato sull’esperienza maturata da Lopez, che ricordiamo in passato ha diretto anche il Masters 1000 di Madrid per diversi anni.

Questo il programma della Final 8 di Bologna: i quattro quarti di finale si giocheranno in quattro sessioni da martedì 18 a giovedì 20 novembre, con gli azzurri capitanati da Volandri in campo mercoledì 19 novembre. Le semifinali si svolgeranno da venerdì 21 a sabato 22 novembre, mentre la finale della Coppa Davis 2025 si svolgerà domenica 23 novembre.

Marco Mazzoni