Matteo Berrettini si riscatta e conquista il terzo turno a Miami: Gaston battuto in rimonta

Matteo Berrettini continua il suo percorso al Masters 1000 di Miami, superando in rimonta il francese Hugo Gaston, numero 88 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 dopo 1 ora e 58 minuti di partita e conquistando così l’accesso al terzo turno del prestigioso torneo della Florida.

Al terzo turno, Berrettini attende Zizou Bergs classe 1999 e n.51 ATP con l’azzurro che partirà ampiamente favorito.

Una partita iniziata in salita per il tennista romano, che nel primo set ha faticato a trovare il giusto ritmo, cedendo subito il servizio nel game d’apertura e non riuscendo più a recuperare lo svantaggio. Troppi gli errori gratuiti commessi dall’azzurro nella prima frazione, ben 18, soprattutto con il dritto, fondamentale che solitamente rappresenta il suo punto di forza.

Nel secondo set Berrettini ha decisamente cambiato marcia, trovando maggiore fiducia nei propri colpi e riducendo gli errori non forzati. Fondamentale è stato il break ottenuto sul 4-3, quando l’italiano ha strappato il servizio a Gaston grazie a un eccellente recupero su una palla corta dell’avversario. Da quel momento, l’azzurro ha inanellato tre giochi consecutivi, chiudendo la frazione sul 6-3 e riportando l’incontro in parità.

Il terzo e decisivo set ha visto nuovamente Berrettini protagonista, capace di prendere in mano le redini del match grazie a un servizio sempre più efficace (10 ace totali nel match) e a un dritto ritrovato. Sul 2-2, l’italiano ha ottenuto il break, consolidandolo nei game successivi fino al definitivo 6-3, che ha chiuso l’incontro con un nuovo break dell’italiano, con il transalpino che mandava il rovescio in corridoio sulla palla match.

Da segnalare anche l’abilità di Berrettini nel rispondere alle variazioni tattiche di Gaston, giocatore noto per il suo tennis creativo fatto di palle corte, lob e cambi di ritmo. Il francese ha provato in più occasioni a spiazzare l’azzurro con colpi a effetto, ma Berrettini ha mostrato grande lucidità, adattandosi al gioco dell’avversario e imponendo progressivamente il proprio ritmo.

Per il tennista italiano si tratta di un risultato importante che conferma i progressi delle ultime settimane, dopo un periodo difficile segnato da risultati altalenanti. La vittoria permette a Berrettini di proseguire il suo cammino nel torneo, dove proverà a spingersi ancora più avanti per raccogliere punti preziosi in chiave ranking.

ATP Miami Matteo Berrettini [29] Matteo Berrettini [29] 4 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 6 3 3 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Gaston 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Gaston 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico