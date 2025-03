Challenger 125 Napoli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 17 azzurri tra Md e Quali

Challenger 125 Napoli – Tabellone Principale – terra

(1) Luciano Darderi vs Qualifier

Duje Ajdukovic vs Sumit Nagal

Stan Wawrinka vs Qualifier

Harold Mayot vs (7) Borna Coric

(3) Francesco Passaro vs Qualifier

(WC) Francesco Maestrelli vs Murkel Dellien

Qualifier vs Dalibor Svrcina

Gregoire Barrere vs (8) Chun-Hsin Tseng

(5) Fabio Fognini vs Gauthier Onclin

Qualifier vs Daniel Evans

Qualifier vs Pierre-Hugues Herbert

(Alt) Max Hans Rehberg vs (WC) (4) Thiago Seyboth Wild

(6) Tristan Boyer vs Federico Arnaboldi

(WC) Giulio Zeppieri vs (Alt) Filip Cristian Jianu

Jozef Kovalik vs Calvin Hemery

Vit Kopriva vs (2) Raphael Collignon

Challenger 125 Napoli – Tabellone Qualificazione – terra

(Alt) (1) Paul Jubb vs (Alt) Franco Agamenone

Marco Cecchinato vs (8) Martin Klizan

(2) Elias Ymer vs (WC) Gianluca Cadenasso

(WC) Mariano Tammaro vs (10) Oleksandr Ovcharenko

(3) Matteo Martineau vs Samuel Vincent Ruggeri

(Alt) Borna Gojo vs (12) Ergi Kirkin

(4) Andrea Pellegrino vs Mika Brunold

(WC) Alessandro Pecci vs (9) Christoph Negritu

(5) Max Houkes vs (Alt) Giovanni Fonio

Gianluca Mager vs (11) Jacopo Berrettini

(6) Geoffrey Blancaneaux vs Hynek Barton

(WC) Pierluigi Basile vs (7) Matej Dodig

Matteo Martineauvs Samuel Vincent RuggeriPierluigi Basilevs Matej DodigMariano Tammarovs Oleksandr OvcharenkoMarco Cecchinatovs Martin Klizan

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Gianluca Mager vs Jacopo Berrettini

Max Houkes vs Giovanni Fonio

Elias Ymer vs Gianluca Cadenasso

Paul Jubb vs Franco Agamenone

Campo 2 – ore 10:00

Geoffrey Blancaneaux vs Hynek Barton

Borna Gojo vs Ergi Kirkin

Andrea Pellegrino vs Mika Brunold

Alessandro Pecci vs Christoph Negritu