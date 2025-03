WTA 1000 Miami: Lucia Bronzetti si arrende a Maria Sakkari dopo una battaglia di quasi tre ore. Peccato perchè l’azzurra ha giocato alla pari contro l’ex top ten greca

Si ferma al secondo turno il cammino di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Miami. L’azzurra è stata sconfitta dalla greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 in una battaglia durata quasi tre ore, mostrando grande carattere e tenacia nonostante l’eliminazione.

Dopo un primo set dominato dalla greca, Bronzetti ha saputo reagire con straordinaria determinazione nel secondo parziale, prima di cedere al terzo dopo un’altalena di emozioni.

L’avvio di partita ha visto subito Sakkari prendere il comando delle operazioni. La greca, ex top 5, ha fatto la differenza con il servizio, mettendo a segno ben 4 ace e vincendo il 91% dei punti con la prima, entrata il 55% delle volte. Il break decisivo è arrivato nel secondo game, quando la greca ha strappato il servizio all’azzurra con un dritto incrociato vincente. Sakkari ha poi gestito il vantaggio senza concedere palle break, chiudendo il set 6-3.

Il secondo parziale ha mostrato una Bronzetti completamente trasformata. Nonostante la greca continuasse a essere solida al servizio, l’italiana ha saputo tenere il ritmo, salvando situazioni complicate e aspettando il momento giusto per colpire. Sul 6-5, Bronzetti ha giocato un game perfetto in risposta, guadagnandosi un set point sul 30-40. Sakkari ha annullato la prima chance, ma sul secondo set point ha commesso un doppio fallo che ha consegnato il parziale all’azzurra per 7-5.

Il set decisivo è stato un’autentica battaglia di nervi. Bronzetti è andata però sotto per 4-2 mancando una palla break per impattare sul 4 pari.

La greca sul 5 a 3 ha mancato un match point sul servizio dell’azzurra e nonostante l’italiana abbia avuto una chance di controbreak nel gioco successivo sul 30-40, Sakkari ha chiuso l’incontro al primo match point del game quando il rovescio di Bronzetti è terminato lungo.

WTA Miami Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 3 7 4 Maria Sakkari [28] Maria Sakkari [28] 6 5 6 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi