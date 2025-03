Federica Brignone: “Mi piacerebbe giocare con Sinner, ma… non vedrei la sua palla!” (video)

La campionessa di sci Federica Brignone, protagonista di una stagione eccezionale sulle nevi della Coppa del Mondo, ha confessato che le piace molto il tennis e amerebbe provare a giocare con Jannik Sinner, ma… ci sarebbe un piccolo problema: non vedrei la sua palla! “Fede” è intervenuta al programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio che, da noto appassionato di tennis, ha spostato il discorso sull’ipotesi di un incontro con il n.1, più volte è intervenuto nel suo programma in passato. Brignone invece è sicura che Sinner sarebbe assolutamente in grado di starle dietro sulle piste da sci, visto che Jannik ha un passato di piccolo campione anche sulle nevi e continua a praticare il suo primissimo sport quando i suoi impegni agonistici glielo consentono.

Questa la clip video del passaggio del programma sul canale 9 dove Brignone e Fazio parlano di Jannik.

“Jannik, Federica Brignone vorrebbe giocare a tennis con te!” L’appello di @fabfazio rivolto a Sinner per Federica Brignone 🎾 #CTCF pic.twitter.com/3CWRTvKS8S — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 16, 2025

Brignone, nata a Milano ma valdostana da sempre, nella Coppa del Mondo di sci ha un vantaggio enorme sulla seconda nella classifica generale, la svizzera Gut-Behrami. Le basteranno una manciata di punti in una delle restanti gare per laurearsi matematicamente campionessa in questa stagione. Chissà che tra nevi o campi di tennis, prima o poi l’incontro con Jannik non avvenga davvero… Ricordiamo che Sinner in passato ha sciato con Lindsay Vonn, campionessa statunitense.

Mario Cecchi