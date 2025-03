Federico Cinà si ferma in finale nel Challenger di Hersonissos

Federico Cinà non è riuscito a coronare con un titolo la sua prima finale nel circuito Challenger. Il giovane tennista azzurro, attuale numero 557 del ranking ATP, si è arreso nella finale del torneo Challenger 50 di Hersonissos, disputato su campi in cemento, contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 376 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2.

Cinà era partito con grande determinazione nel primo set, riuscendo a strappare il servizio all’avversario e portandosi avanti per 3-2 con un break di vantaggio. Tuttavia, l’azzurro non ha saputo consolidare il vantaggio, cedendo per ben due volte il proprio turno di battuta e lasciando il parziale a Kuzmanov per 6-4.

Nel secondo set, il copione non è cambiato. Cinà ha perso il servizio nel quarto game, permettendo al bulgaro di prendere il largo sul 3-1. L’azzurro ha avuto una chance per il controbreak ma non è riuscito a concretizzarla. Sul 2-5, ha concesso un altro break, il quarto del match, permettendo a Kuzmanov di chiudere l’incontro con un netto 6-2.

Nonostante la sconfitta, questa finale rappresenta un traguardo significativo per Federico Cinà, che ha dimostrato di poter competere a livello Challenger e di essere sulla strada giusta per scalare la classifica ATP. Il tennista italiano potrà ripartire da questa esperienza per continuare la sua crescita e inseguire nuovi traguardi nel circuito professionistico. Si parte già dalla prossima settimana dove giocherà nel tabellone principale del torneo Masters 1000 di Miami dove ha ricevuto una wild card.

ATP Hersonissos Dimitar Kuzmanov Dimitar Kuzmanov 6 6 Federico Cina Federico Cina 4 2 Vincitore: Kuzmanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Kuzmanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Kuzmanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica Kuzmanov 🇧🇬 Cinà 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 270 228 Ace 0 1 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 63/85 (74%) 37/54 (69%) Punti vinti sulla prima 40/63 (63%) 21/37 (57%) Punti vinti sulla seconda 10/22 (45%) 8/17 (47%) Palle break salvate 6/7 (86%) 3/7 (43%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 198 116 Punti vinti sulla prima di servizio 16/37 (43%) 23/63 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/17 (53%) 12/22 (55%) Palle break convertite 4/7 (57%) 1/7 (14%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 50/85 (59%) 29/54 (54%) Punti vinti in risposta 25/54 (46%) 35/85 (41%) Totale punti vinti 75/139 (54%) 64/139 (46%)





Marco Rossi