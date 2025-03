Shelton nella storia a Indian Wells: il più giovane americano ai quarti dopo Roddick. Cerundolo supera De Minaur e raggiunge i quarti (Video)

Ben Shelton ha scritto una pagina di storia mercoledì al BNP Paribas Open, diventando il più giovane americano a raggiungere i quarti di finale a Indian Wells dai tempi di Andy Roddick, che ci riuscì a 21 anni nel 2004.

Il 22enne ha superato il connazionale Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6(6), 6-1, continuando il suo impressionante record contro l’americano e avanzando al suo terzo quarto di finale in un ATP Masters 1000.

“Per me il secondo set è stato straordinario. Quando riesci a vincere un set con due break di vantaggio contro un servitore come lui, è davvero incoraggiante per il mio livello di gioco”, ha dichiarato Shelton. “Sono soddisfatto della mia prestazione oggi. Sto cercando di aggiungere elementi nuovi al mio gioco ogni settimana e sto provando a implementarli in questo torneo”.

“A volte non tutto funziona perfettamente. Commetto errori di esecuzione. Ma sento che la mia intenzione è stata davvero buona questa settimana e questo è stato un elemento fondamentale del mio successo”.

In un primo set molto combattuto, Shelton era a due punti dalla sconfitta del parziale sul 6-6 nel tie-break. Tuttavia, Nakashima ha sbagliato una volée di rovescio e poi ha affossato un dritto in rete, consegnando il vantaggio a Shelton. L’undicesima testa di serie ha richiesto un medical timeout alla fine del primo set per fasciare una vescica sulla mano sinistra, prima di dominare il secondo set e trionfare dopo un’ora e 34 minuti. Shelton, che ha messo a segno 26 vincenti e commesso 18 errori non forzati secondo le statistiche, ha ora vinto tutti e nove i set che ha giocato contro Nakashima e conduce 4-0 nei confronti diretti con la 32ª testa di serie.

Al numero 12 del ranking ATP Live, il suo best ranking in carriera, Shelton aveva già raggiunto i quarti di finale in eventi Masters 1000 a Shanghai (2023) e Cincinnati (2024). Ora cercherà di fare un ulteriore passo avanti e avanzare alla sua prima semifinale a questo livello quando affronterà la terza testa di serie e campione del 2022 Taylor Fritz o la 13ª testa di serie Jack Draper.

“Mi sento fiducioso. Un grande obiettivo per me è continuare a migliorare e andare sempre più avanti nei grandi eventi”, ha affermato Shelton. “Ho avuto un po’ di successo negli Slam e i Masters sono un grande obiettivo per me quest’anno, perché ce ne sono molti durante l’anno e hanno una posta in gioco alta. Sono contento di essere in un altro quarto di finale, ma sto cercando di ottenere di più”.

Nakashima stava inseguendo il suo 17° quarto di finale a livello tour e il primo a livello Masters 1000. Il 23enne aveva sconfitto Rinky Hijikata e Matteo Arnaldi in due set per raggiungere gli ottavi di finale in California.

Cerundolo supera De Minaur e raggiunge i quarti

Francisco Cerundolo ha spesso trovato il suo miglior tennis durante il “Sunshine Double”. Semifinalista e quarto-finalista a Miami in passato, l’argentino ha raggiunto per la prima volta i quarti a Indian Wells quando ha battuto a sorpresa l’australiano Alex de Minaur, nona testa di serie, per 7-5, 6-3.

“Sono super felice. Sapevo che sarebbe stata una battaglia oggi”, ha dichiarato Cerundolo, che aveva perso contro De Minaur in quattro set agli Australian Open. “Alex è un giocatore straordinario, un lottatore. Sta vivendo anni fantastici, è un Top 10 e abbiamo avuto una battaglia in Australia che è andata dalla sua parte, ma oggi ho avuto un’altra partita, un’altra opportunità e penso di aver fatto davvero bene. Sono super felice di battere un giocatore di alta qualità e di essere nei quarti di finale a Indian Wells”.

Cerundolo ha salvato un set point sul servizio sul 4-5 nel primo set e ha approfittato di una prestazione ricca di errori da parte di De Minaur per trionfare dopo un’ora e 50 minuti. L’australiano, solitamente così costante da fondo campo, ha commesso 39 errori non forzati, con Cerundolo che ha capitalizzato per avanzare al suo quinto quarto di finale ATP Masters 1000.

Il 26enne, che è arrivato in finale a Buenos Aires il mese scorso, è salito di due posizioni al numero 24 nel ranking ATP Live. Cerundolo affronterà nel prossimo turno il due volte campione in carica Carlos Alcaraz o la 14ª testa di serie Grigor Dimitrov.





Francesco Paolo Villarico