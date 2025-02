Lorenzo Musetti costretto al forfait a Rio: l’infortunio di Buenos Aires non è superato

Lorenzo Musetti non parteciperà all’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano, attraverso un post su Instagram, ha annunciato il suo forfait dal torneo brasiliano a causa del persistere dell’infortunio accusato la scorsa settimana a Buenos Aires.

“Ciao a tutti. Purtroppo devo informarvi che non sarò in grado di giocare nemmeno il torneo di Rio”, ha scritto Musetti. “Gli esami medici a cui mi sono sottoposto questa mattina hanno confermato che l’infortunio al polpaccio subito a Buenos Aires è ancora presente.”

Il carrarino, che era la testa di serie numero 2 del torneo, ha espresso il suo rammarico per non poter giocare in Brasile: “Mi dispiace molto perché amo giocare in Brasile, specialmente a Rio. Un grande abbraccio a tutti, specialmente ai miei tifosi.”

Con questo forfait, Musetti interrompe anzitempo la sua trasferta sudamericana sulla terra battuta, con la speranza di poter recuperare per i prossimi impegni della stagione.





Marco Rossi