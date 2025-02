L’ultima danza di Schwartzman: Buenos Aires saluta il suo campione. Avanza Fonseca (Video)

Diego Schwartzman ha chiuso la sua carriera all’Argentina Open di Buenos Aires, perdendo contro Pedro Martinez per 6-2 6-2 negli ottavi di finale. Per l’ex numero 8 del mondo si è trattato dell’ultima apparizione in un torneo che lo aveva visto trionfare nel 2021 e dove deteneva il record di vittorie (17) tra i giocatori presenti nel tabellone di quest’anno.

Nonostante la sconfitta, l’argentino ha offerto diversi momenti di spettacolo ai suoi tifosi, incluso un brillante punto per salvare un match point che ha fatto esplodere il pubblico in cori. Dopo il match, Schwartzman ha salutato la folla sul campo centrale mentre veniva proiettato un video tributo sul maxischermo, in un momento di grande emozione per tutto il tennis argentino.

Il “Peque” lascia il tennis dopo una carriera che lo ha visto raggiungere traguardi impensabili per un giocatore della sua statura (170 cm), dimostrando che nel tennis moderno si può eccellere anche senza avere un fisico imponente. La sua ultima vittoria in carriera, ottenuta al primo turno contro Nicolas Jarry, rimarrà come l’ultimo regalo ai suoi tifosi.

Nella stessa giornata, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha continuato il suo cammino impressionante nel torneo. Il diciottenne, dopo aver eliminato la testa di serie numero 8 Etcheverry, ha superato il lucky loser Federico Coria con il punteggio di 2-6 6-4 6-2, diventando il più giovane quarterfinalist del torneo dai tempi di Richard Gasquet nel 2004.

“È stata sicuramente una partita più difficile”, ha commentato Fonseca. “Ieri mi sentivo meglio in campo. Oggi ero più nervoso e ho sbagliato colpi facili. Sono molto contento di come ho lottato fino alla fine, mantenendo una mentalità positiva e concentrandomi sulle cose buone per cambiare rotta dopo il primo set.”

Fonseca ha ribaltato il match grazie al suo devastante dritto, approfittando di un passaggio a vuoto di Coria all’inizio del secondo set che gli ha permesso di breakkare a zero e portarsi sul 3-1. Da quel momento, il brasiliano ha salvato le uniche due palle break affrontate nel resto dell’incontro, chiudendo con il suo primo ace del match.

Con questa vittoria, Fonseca è salito al numero 88 del ranking ATP live, stabilendo un nuovo best ranking. Il brasiliano affronterà nei quarti il vincente tra la seconda testa di serie Holger Rune e l’argentino Mariano Navone, in quella che si preannuncia come un’altra sfida affascinante per il giovane talento carioca, che sta sfruttando al meglio l’opportunità offertagli dal programma Next Gen Accelerator.

Una giornata che ha segnato il passaggio di consegne nel tennis sudamericano: mentre Buenos Aires salutava uno dei suoi beniamini più amati, una nuova stella si faceva strada nel firmamento del tennis mondiale.





Marco Rossi