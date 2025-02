Sinner è tornato ad allenarsi, insieme al giovane Kjaer (video)

Dopo una pausa rigenerante a casa sulle Dolomiti, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi al Monte Carlo Country Club per preparare il ritorno sul tour, previsto all’ATP 500 Doha (dal 17 febbraio). A condividere il campo in sintetico con il n.1 del mondo il giovane Nicolai Budkov Kjaer, norvegese classe 2006 campione del mondo giovanile ITF nel 2024, e frequentatore del prestigioso club monegasco dal 2018. Come riportato dal post social del club con alcune brevi clip degli allenamenti, presenti in campo anche Gianluca Mager e Marco Mattia Capitini.

Kjaer lo scorso anno ha vinto il titolo junior a Wimbledon in singolare, diventando il primo tennista nella storia della Norvegia a trionfare uno Slam a qualsiasi livello. Ha attualmente un ranking ATP di 452 al mondo e ha giocato in Davis Cup la scorsa settimana contro l’Argentina, perdendo due partita combattute contro Etcheverry e Navone.

Sinner dopo il grandissimo successo agli Australian Open ha scelto di saltare il torneo di Rotterdam, del quale era campione in carica, per preparare al meglio i prossimi appuntamenti sul cemento all’aperto, a partire dal rinnovato torneo di Doha (passato a categoria 500) dove troverà in tabellone sia Alcaraz che Djokovic, che pare in ripresa dopo l’infortunio muscolare sofferto a Melbourne.

Mario Cecchi