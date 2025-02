Challenger Tenerife 1, Lille, Rosario, Chennai e Brisbane 2: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

🇪🇸 Challenger Tenerife Spagna

Cemento Quarti di Finale ☀️ Sereno

21°C/15°C

Center Court – ore 12:00

Abdullah Shelbayh vs Henrique Rocha



ATP Tenerife Abdullah Shelbayh • Abdullah Shelbayh 0 6 4 Henrique Rocha [4] Henrique Rocha [4] 0 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Shelbayh 4-5 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Shelbayh 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Johannus Monday vs Pol Martin Tiffon



Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 12:00

Marco Bortolotti / Luis David Martinez vs Inigo Cervantes / Daniel Rincon



ATP Tenerife Marco Bortolotti / Luis David Martinez [1] Marco Bortolotti / Luis David Martinez [1] 4 3 Inigo Cervantes / Daniel Rincon [4] Inigo Cervantes / Daniel Rincon [4] 6 6 Vincitore: Cervantes / Rincon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 I. Cervantes / Rincon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 I. Cervantes / Rincon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-3 → 3-3 M. Bortolotti / David Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 I. Cervantes / Rincon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Cervantes / Rincon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Bortolotti / David Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Cervantes / Rincon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 I. Cervantes / Rincon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Bortolotti / David Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 I. Cervantes / Rincon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Cervantes / Rincon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Cervantes / Rincon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bortolotti / David Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Alejandro Moro Canas vs Benjamin Hassan (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona / Inaki Montes-De La Torre vs Scott Duncan / Alexandru Jecan



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Lille Francia

Cemento (indoor) 🏟️ Quarti di Finale Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Central – ore 11:00

Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Victor Cornea / Sergio Martos Gornes



ATP Lille Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [3] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [3] 7 6 Victor Cornea / Sergio Martos Gornes Victor Cornea / Sergio Martos Gornes 5 4 Vincitore: Drzewiecki / Matuszewski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Cornea / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 V. Cornea / Martos Gornes 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 V. Cornea / Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Cornea / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 V. Cornea / Martos Gornes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Cornea / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N.Sriram Balaji / Francisco Cabral vs Jakub Paul / David Pel



ATP Lille N.Sriram Balaji / Francisco Cabral [1] • N.Sriram Balaji / Francisco Cabral [1] 0 2 3 Jakub Paul / David Pel Jakub Paul / David Pel 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Balaji / Cabral 3-3 J. Paul / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Paul / Pel 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Balaji / Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Paul / Pel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Paul / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Paul / Pel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-4 → 1-4 J. Paul / Pel 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 N. Balaji / Cabral 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 J. Paul / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Calvin Hemery vs Max Hans Rehberg (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier vs Tom Paris (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx vs Lucas Pouille (Non prima 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer vs Arthur Gea



Il match deve ancora iniziare

🇦🇷 Challenger Rosario Argentina

Terra battuta Quarti di Finale ⛅ Nuvoloso con schiarite

34°C/21°C

CANCHA CENTRAL

Starts At 20:00 PM

– QF: J. Cerundolo 🇦🇷 vs M. Dellien 🇧🇴

– Followed By

– QF: F. Comesana 🇦🇷 (3) vs H. Dellien 🇧🇴

– Not Before 00:00 PM

– QF: S. Baez 🇦🇷 (1) vs (5) F. Passaro 🇮🇹





– QF: G. Andreozzi 🇦🇷 / T. Arribage 🇦🇷 (1) vs (WC) G. Duran 🇦🇷 / R. Olivo 🇦🇷– Not Before 21:30 PM– QF: C. Ugo Carabelli 🇦🇷 (6) vs J. Ficovich 🇦🇷– Followed By– R16: D. Popko 🇰🇿 / N. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (Alt) vs A. Collarini 🇦🇷 / C. Ugo Carabelli 🇦🇷– Followed By– QF: Winner of D. Popko 🇰🇿 / N. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 or A. Collarini 🇦🇷 / C. Ugo Carabelli 🇦🇷 vs (3) M. Demoliner 🇧🇷 / F. Romboli 🇧🇷 -:-– QF: B. Arias 🇧🇴 / F. Zeballos 🇧🇴 (4) vs D. Dzumhur 🇧🇦 / E. Nava 🇺🇸– Followed By– QF: M. Kestelboim 🇦🇷 / A. Vallejo 🇵🇾 vs (2) D. Hidalgo 🇪🇨 / O. Luz 🇧🇷

🇦🇺 Challenger Brisbane 2 Australia

Cemento Quarti di Finale 🌧️ Pioggia

29°C/19°C

ATP Brisbane Adam Walton [1] Adam Walton [1] 6 6 Andre Ilagan Andre Ilagan 3 4 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Walton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Ilagan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Ilagan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Walton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Walton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Ilagan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Walton 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Ilagan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Li Tu [4] Li Tu [4] 6 5 2 Omar Jasika [6] Omar Jasika [6] 2 7 6 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 O. Jasika 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Tu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Tu 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Tu 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 O. Jasika 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 L. Tu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-5 → 5-6 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Tu 30-0 40-0 4-4 → 5-4 O. Jasika 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Jasika 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Jasika 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Tu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 L. Tu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP Brisbane James McCabe [8] James McCabe [8] 6 1 Jason Kubler Jason Kubler 7 6 Vincitore: Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. McCabe 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 df 6-6 → 6-7 J. Kubler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Kubler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. McCabe 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Matt Hulme / James Watt Matt Hulme / James Watt 7 6 10 Blake Bayldon / Mats Hermans [4] Blake Bayldon / Mats Hermans [4] 6 7 4 Vincitore: Hulme / Watt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 B. Bayldon / Hermans 0-1 1-1 1-2 df 2-2 df 2-3 2-4 2-5 2-6 ace 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Hulme / Watt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Hulme / Watt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Hulme / Watt 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Bayldon / Hermans 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Hulme / Watt 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 4-4 → 5-4 B. Bayldon / Hermans 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 B. Bayldon / Hermans 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Blake Ellis / Yu Hsiou Hsu [3] Blake Ellis / Yu Hsiou Hsu [3] 0 Joshua Charlton / Patrick Harper [2] Joshua Charlton / Patrick Harper [2] 0 Vincitore: Charlton / Harper per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Brisbane Yuta Shimizu [5] Yuta Shimizu [5] 4 7 3 Christian Langmo Christian Langmo 6 6 6 Vincitore: Langmo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Langmo 15-0 ace 30-0 ace ace 3-3 → 3-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 Y. Shimizu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Langmo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Langmo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Langmo 15-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 C. Langmo 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Langmo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Langmo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

🇮🇳 Challenger Chennai India

Cemento Quarti di Finale 🌤️ Parzialmente nuvoloso

31°C/23°C

ATP Chennai Oleksandr Ovcharenko Oleksandr Ovcharenko 3 0 Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 6 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 O. Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 D. Svrcina 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 O. Ovcharenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Ovcharenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 O. Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Ovcharenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 O. Ovcharenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Svrcina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 O. Ovcharenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Svrcina 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

ATP Chennai Elias Ymer Elias Ymer 6 6 Rio Noguchi Rio Noguchi 2 3 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 3-1 → 4-1 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Chennai Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1] Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1] 6 6 Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan [3] Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan [3] 7 7 Vincitore: Myneni / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 S. Myneni / Ramanathan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Myneni / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 R. Ho / Christopher Romios 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Myneni / Ramanathan 15-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Ho / Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 5-6 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Myneni / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Myneni / Ramanathan 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 2-3 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-2 → 1-3 S. Myneni / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Myneni / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Chennai Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi 0 4 Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] • Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 4-5 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Chennai Shintaro Mochizuki [5] Shintaro Mochizuki [5] 1 6 6 Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 6 4 7 Vincitore: Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Jacquet 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Jacquet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Jacquet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Jacquet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 K. Jacquet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1