Andrey Rublev: “Il Mio livello è lontano da quello di un Top-10”

Il momento difficile di Andrey Rublev non accenna a terminare. Il tennista russo, già eliminato prematuramente agli Australian Open, aveva scelto di partecipare al torneo ATP 250 di Montpellier con l’obiettivo di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Purtroppo per lui, anche questa opportunità si è conclusa con una delusione.

Dopo aver superato Christopher Eubanks (6-4, 6-3) e Nikoloz Basilashvili (5-2 ritiro), Rublev si è dovuto arrendere in semifinale ad Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-5, 6-4, mancando così l’accesso alla finale del torneo francese.

In conferenza stampa, il numero 10 del mondo ha offerto un’analisi lucida della sua situazione attuale: “Ogni sconfitta non è mai facile da digerire, ma è così che va. L’aspetto più importante è che sono riuscito a mantenere la calma. Ho lottato fino alla fine.”

Rublev ha mostrato segni di maturità nel modo di affrontare questo momento difficile: “Ora posso parlare più della mia partita che del mio comportamento, e questo è positivo. Vedremo, ma poco a poco sto iniziando a ritrovare le sensazioni.”

Il tennista russo non ha nascosto i propri limiti attuali: “Certamente, oggi è stata una buona partita, ma il mio livello è lontano da quello di un giocatore top-10. È semplicemente così. Lui ha giocato una buona partita, ha meritato di vincere, ha giocato con molta più libertà rispetto a me.”

Con grande onestà, Rublev ha concluso: “Non so se questa sconfitta sia dovuta alla mancanza di partite, sinceramente. Una sconfitta è una sconfitta, non ci sono spiegazioni. Se perdi, è perché non sei stato bravo quanto l’altro e lui è stato migliore di te.”





Francesco Paolo Villarico